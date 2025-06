Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Szef rządu przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu przypomniał, że podczas poniedziałkowego spotkania zwrócił się do liderów koalicji rządzącej z kwestią wotum zaufania dla rządu.

"Pan marszałek Szymon Hołownia zaproponował, by głosowanie, ten punkt, odbył się w środę 11 czerwca" - przekazał. Podkreślił, że pierwotnie planowano, by odbyło się to dzień wcześniej, ale - jak zauważył - we wtorek sala obrad będzie zajęta z uwagi spotkanie przedstawicieli KE z parlamentarzystami.

"Dlatego ustaliliśmy przed chwilą, że nasze wystąpienia i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się 11 czerwca, w środę" - poinformował szef rządu. (PAP)