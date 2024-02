Takie są główne konkluzje najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM, w którym zapytaliśmy, co powinno się wydarzyć w sprawie TK w świetle zapowiadanej przez koalicję rządzącą próby głębokich zmian w tej instytucji. Utrzymania trybunału w obecnej formie i składzie chce zaledwie ok. 14 proc. badanych. Niemal 38 proc. uważa, że powinni zostać z niego usunięci tylko trzej wadliwie obsadzeni sędziowie (tzw. sędziowie dublerzy), a Sejm powinien na ich miejsce wskazać nowych. Co trzeci badany sądzi, że powinna zostać zmieniona konstytucja i przerwana kadencja obecnych sędziów, po czym Sejm powinien wybrać nowy skład TK. To oznacza, że łącznie ponad 71 proc. badanych uważa, że jakieś zmiany w TK powinny jednak zajść. Tylko ok. 15 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Wyborcy KO i częściowo wyborców PiS są zgodni

W podziale na elektoraty widać, że zmian najbardziej domagają się elektoraty partii rządzących, choć widać również, że nawet wyborcy PiS są w tej sprawie istotnie podzieleni. Bo o ile jedna trzecia z nich wolałaby zostawienia TK w spokoju, o tyle kolejna jedna trzecia chciałaby zmian dotyczących wadliwie obsadzonych sędziów czy instytucji jako całości.

– Ten sondaż jest najlepszym potwierdzeniem wielkiego oczekiwania kompleksowej naprawy TK – komentuje Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu PSL-Trzecia Droga. – Wymiana samej trójki dublerów to plan minimum. Potrzebne są głębsze, bardziej kompleksowe zmiany, wymagające korekt w konstytucji – przekonuje.

Opór przedstawicieli poprzedniej władzy

– TK nie można zmieniać uchwałami Sejmu i siłowymi działaniami rządu – mówi z kolei Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka uważa, że pytanie jest zbyt ogólne, nie precyzuje bowiem, jak miałyby wyglądać zmiany w ustawie zasadniczej w sprawie TK. – Od strony prawnej działanie TK jest zgodne z normami, które są. Jeśli wprowadzać jakiekolwiek zmiany, to od następnej kadencji. Obecnie wola zmian w TK to wyłącznie wola polityczna – mówi Małgorzata Paprocka. Dziś prezydent będzie miał okazję rozmawiać z rządem na posiedzeniu Rady Gabinetowej, chociaż z zapowiedzi wynika, że ma ono dotyczyć dużych projektów inwestycyjnych, takich jak CPK czy atom.

Kiedy poznamy plany zmian w TK?

Plan koalicji na TK mamy poznać pod koniec tygodnia, natomiast na najbliższym posiedzeniu rządu może pojawić się ustawa o KRS, przywracająca zasady wyboru zasiadających tam 15 sędziów sprzed 2018 r., czyli przez środowisko sędziowskie, a nie Sejm. Plan zakłada, że ustawa zostanie wniesiona do Sejmu, a ten zajmie się nią na posiedzeniu 21–23 lutego. ©℗