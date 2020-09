"Są oni podejrzani o ustawienie w 2018 roku przetargów na korzyść spółki, która dostarczyła do MPWiK w Krakowie oraz PWiK w Przemyślu zestaw do inspekcji rur i kanałów oraz samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów" - wyjaśnia CBA.

Biuro przypomina, że są to kolejne zatrzymania w prowadzonym śledztwie związanym z ujawnionymi przestępstwami o charakterze korupcyjnym, w którym w lipcu 2019 roku zarzuty przedstawiono m.in. dyrektorowi jednej z warszawskich spółek miejskich.

Podejrzani usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.(PAP)