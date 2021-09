Raport został przekazany Ministerstwu Finansów przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG) w ramach konsultacji dotyczących Polskiego Ładu.

Szacuje się, że nielegalni bukmacherzy mogą stanowić w Polsce nawet ponad 55% rynku. "To ponad dwukrotnie więcej niż europejska średnia" - wskazał Raczkowski, były wiceminister finansów, który nadzorował w resorcie rynek hazardowy, a obecnie dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN), cytowany w komunikacie.

30 sierpnia br. Polskie Towarzystwo Gospodarcze przekazało do Ministerstwa Finansów swoje uwagi do założeń "Polskiego Ładu". Opinia została przesłana w ramach konsultacji zapoczątkowanych 3 sierpnia podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Wśród uwag przekazanych przez PTG, znalazła się m.in. propozycja "zmiany opodatkowania z działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych". Według Towarzystwa, powołującego się na wyliczenia Polskiej Izby Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej (PIGBRiB) przemodelowanie systemu pozwoli pozyskać dodatkowe 250 mln zł już w pierwszym roku po wprowadzeniu nowych przepisów. W kolejnych latach wpływy będą rosnąć.

Wyliczenia PTG poparto raportem przygotowanym przez Raczkowskiego "Opinia w sprawie możliwości zwiększenia dochodów budżetu państwa z działalności gospodarczej w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych". Były wiceminister przeanalizował aktualnie funkcjonujący system opodatkowania branży hazardowej i zaproponował rozwiązania mające na celu zwiększenie dochodów państwa z tego tytułu, wskazano w materiale.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu mają być zmiany w zakresie podatku od gier i zmniejszenie udziału szarej strefy. Raczkowski przytoczył oficjalne dane Ministerstwa Finansów, z których jednoznacznie wynika, że efektem dobrych działań legislacyjnych w poprzednich latach był skokowy wzrost legalnego rynku bukmacherskiego oraz wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków odprowadzanych przez legalnie działające podmioty. W samym 2017 r. legalny rynek bukmacherski wzrósł bowiem o niemal 100%. Obecnie jednak ta tendencja została wyhamowana, co wymaga rozpoczęcia poszukiwań kolejnych, nowych i skutecznych rozwiązań, podkreślono.

"W celu realnego zmniejszenia szarej strefy w branży zakładów bukmacherskich w Polsce, uwzględniającego ochronę gracza i brak generowania nowego popytu, a jedynie migrację popytu nielegalnego do sfery oficjalnej, zasadne jest przyjęcie za podstawę opodatkowania zakładów wzajemnych marży brutto operatora - tzw. GGR (gross gambling revenue) na poziomie zbliżonym do stawek w innych krajach Europejskich, zamiast aktualnie obowiązującego 12% podatku obrotowego" - uważa Raczkowski.

GGR to wpływy firm bukmacherskich po uwzględnieniu wypłaconych wygranych.

Ekspert zwraca także uwagę, że to proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w innych państwach - w większości państw Unii Europejskiej obowiązuje w grach hazardowych podatek od GGR, tzn. podatek wyliczony na podstawie łącznej sumy środków wniesionych przez gracza, obniżonej o wypłatę wygranych. W ostatnich 20 latach znakomita większość krajów zmieniła opodatkowanie od gier z podatków obrotowych na podatki od GGR.

Autor opinii przedstawia także skutki obecnego wadliwego i przestarzałego systemu podatkowego. "Systemowy katalog danin podatkowych i składek w branży hazardowej w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, co powoduje nominalny wzrost poziomu szarej strefy tylko w segmencie online do 12,2 mld zł za rok 2020" - czytamy w opinii Raczkowskiego.

Według niego, aktualnie funkcjonujący w Polsce system opodatkowania branży hazardowej przyczynia się także do słabej kondycji finansowej większości legalnych podmiotów działających na rynku. "Jedynie 2 z 20-tu spółek posiadających zezwolenia na działalność bukmacherską w Polsce osiągają jakiekolwiek zyski, zaś reszta walczy o przetrwanie na polskim rynku, gdzie dominuje szara strefa" - zwraca uwagę były wiceminister.

Raczkowski wskazuje także na dane, które świadczą, że polski rynek nielegalnego hazardu jest dużo większy niż w innych państwach w Europie. "26,5% rynku gier hazardowych online w Europie odbywa się w szarej lub czarnej strefie, natomiast w Polsce według szacunków szara strefa może stawić nawet 56,1% wartości obrotów" - czytamy w opinii.

Oprócz zmian w systemie podatkowym polegającym na zmianie podstawy opodatkowania podatkiem od gier od zakładów wzajemnych, ekspert w swojej opinii przedstawia także postulat poszerzenia oferty bukmacherów w punktach stacjonarnych o prowadzenie zakładów z ograniczonym stawkami na wyniki zdarzeń wirtualnych na terminach bukmacherskich. Według PTG, powołującego się na wyliczenia PIGBRiB, przyjęcie proponowanych rozwiązań doprowadziłoby do zwiększenia wpływów do budżetu o ponad 1,16 mld zł w ciągu 4 lat. Dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez Towarzystwo ma dojść do poszerzenia bazy podatkowej, "wyjścia" pokera z szarej strefy. Obecnie szacuje się, że w Polsce działa ok. 40 tys. nielegalnych maszyn typu "jednoręki bandyta".