Czy osoba inwigilowana Pegasusem lub Predatorem może dowiedzieć się o tym samodzielnie, bez pomocy specjalistycznych ośrodków badawczych takich jak Citizen Lab?

Zachęcamy osoby, które uważają, że mogą być celem, do kontaktu z ekspertami. Są dostępne niektóre narzędzia publicznie, takie jak MVT (Mobile Verification Toolkit - red.) stworzone przez Amnesty International, które może być używane przez kogoś z pewnym stopniem biegłości technicznej. To może być dobry wstępny test, ale dla ostatecznego rozstrzygnięcia ważne jest skonsultowanie się z ekspertami.

Jakie mogą być pierwsze oznaki, że nasz smartfon został zainfekowany przez Pegasusa lub inne oprogramowanie szpiegujące?

Artykuł, w którym ktoś opublikuje informacje z twojego życia prywatnego. To żart, ale niestety większość ofiar nie może zauważyć czegokolwiek, co wskazywałoby, że ich telefon jest inwigilowany. Od czasu do czasu na telefonach może zostaną wyświetlone jakieś dziwne treści, ale to nie jest standard. Tylko raz telefon ofiary naprawdę się nagrzewał, ponieważ został zainfekowany jednocześnie Pegasusem i Predatorem w tym samym czasie.

W jakikolwiek sposób możemy zabezpieczyć się przed inwigilacją Pegasusem lub Predatorem?

Tak naprawdę nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, żeby się uchronić przed oprogramowaniem tworzonym przez grupy najemników szpiegowskich. Są jednak rzeczy, które można zrobić, aby być bezpieczniejszym w internecie, np. dbać o to, aby aktualizować oprogramowanie w telefonie i korzystać z weryfikacji dwuskładnikowej dla wszystkich kont. Ale niestety nawet ludzie, którzy dbają o swoje cyberbezpieczeństwo , mają trudności z uchronieniem się przed takim oprogramowaniem jak Pegasus. I to jest bezpośrednim powodem pokusy do nadużyć ze strony rządów i wymaga nadzoru w systemach demokratycznych.

Do jakich danych mają dostęp służby prowadzące inwigilację? Co widzi osoba mająca wgląd do naszego smartfona za pośrednictwem Pegasusa czy Predatora?

Wszystko, co możesz zrobić na telefonie, wszystko, co masz w telefonie, jest dostępne za pośrednictwem tych programów. Na przykład oprogramowanie szpiegujące może nie tylko zbierać twoje wiadomości lub zdjęcia, teksty, twój głos z notatki głosowej czy zaszyfrowaną historię czatów, ale może też zdalnie włączyć kamerę lub twój mikrofon i obserwować cię w pokoju lub rejestrować to, co mówisz do siebie czy swojego partnera lub partnerki.

Jak długo i w jaki sposób dane osób inwigilowanych są przechowywane?

Wiemy od końca Układu Warszawskiego, że służby przechowywały dane, które zgromadziły na zawsze. Kiedy je zbiorą, budują dossier inwigilowanego. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zachować te dane, to zaledwie kilka dysków twardych. Ścieżka transmisji tych danych może być bardzo różna - od zainfekowanego telefonu po osobę, która ostatecznie dane wykorzystuje, ale może ona biec przez serwery na całym świecie, co jest naprawdę niepokojące. Mamy różne gwarancje bezpieczeństwa i prywatności, ale one kończą się w rękach klienta Pegasusa. Pytanie, czy producent oprogramowania może te dane kopiować na własny użytek? Wydaje się, że nawet rządy, które kupują Pegasusa lub Predatora nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, które wydaje się fundamentalne dla bezpieczeństwa narodowego.

Rozmawiał Mateusz Roszak

