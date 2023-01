- Uczciwie mówiąc, nie wiem, po co go wpisano do projektu ani czemu ma służyć. Zwłaszcza że dubluje on już istniejące regulacje, które zapisano w ustawach kompetencyjnych poszczególnych służb. Żeby było śmieszniej, nie uchyla ich. Będziemy więc mieli bardzo podobne regulacje w ustawie przekrojowej, jaką ma być prawo komunikacji elektronicznej, oraz w aktach szczególnych, np. w ustawie o policji - zwraca uwagę dr Paweł Litwiński, adwokat z kancelarii Barta Litwiński.