Powiedział o tym Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów podczas spotkania zorganizowanego przez British Polish Chamber of Commerce (BPCC) oraz firmę MDDP.

Możliwość wystawiania faktur konsumenckich poza KSeF byłaby sukcesem naszej redakcji, bo jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na praktyczne problemy związane z generowaniem e-faktur dla indywidualnych klientów. Co więcej, skarbówka i inne organy państwa miałyby informacje na temat zakupów zwykłych obywateli. Pisaliśmy o tym w artykule „Konsument nie dostanie zwykłej faktury, za to ujawni, co kupił” (DGP nr 8/2023).

Opublikowany 1 grudnia 2022 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT nie został jeszcze zmieniony, ale z wypowiedzi dyrektora Selery wynika, że Ministerstwo Finansów planuje w nim spore zmiany. Nie wiadomo, czy brak obowiązku wystawiania faktur w KSeF konsumentom będzie tylko opcją (możliwość), czy zasadą oznaczającą, że wszystkie faktury dla indywidualnych klientów będą wystawiane poza systemem .

Brak obowiązku generowania faktur dla indywidualnych klientów to bardzo dobra informacja dla sklepów stacjonarnych. Natomiast dla wszystkich przedsiębiorców korzystne byłoby odroczenie o pół roku terminu wdrożenia obowiązku wstawiania ustrukturyzowanych faktur w obrocie między przedsiębiorcami (B2B). Zwraca na to uwagę Janina Fornalik z MDDP (patrz: komentarz w ramce). ©℗

Dobry kierunek zmian [OPINIA]

Odstąpienie od obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów jest bardzo dobrą propozycją. Gdyby obowiązek ten pozostał, to powodowałby niemało problemów dla sklepów detalicznych funkcjonujących stacjonarnie. Zasadą jest bowiem, że każdy sprzedawca musi wydać konsumentowi fakturę na jego żądanie. Nie byłoby to jednak tak proste, gdyby trzeba było ją wystawić za pomocą KSeF. Nie ma bowiem pewności, czy faktury w tym systemie będą generowane w czasie rzeczywistym i czy będzie można od razu je wydrukować.

Weźmy na przykład klienta, który kupi aparat słuchowy i będzie potrzebował faktury, by rozliczyć ulgę rehabilitacyjną. Niewykluczone, że musiałby czekać na przetworzenie e-faktury w KSeF, a następnie jej wydrukowanie. Oznaczałoby to, że nawet kiosk musiałby być przygotowany do wydawania e-faktur.

Nie wiadomo, czy ze względu na ochronę danych osobowych firmy będą mogły dobrowolnie wystawiać faktury za pomocą systemu KSeF, czy będzie to całkowicie wykluczone. Prawdopodobnie niektórym przedsiębiorcom (np. z branży telekomunikacyjnej) łatwiej byłoby tak ustawić swoje systemy księgowe, aby wszystkie faktury były wystawiane przez KSeF. Dla nich problemem mogłoby być wyłączenie sprzedaży konsumenckiej z obowiązku dokumentowania jej e-fakturami.

Dobrym pomysłem jest też odroczenie o pół roku terminu wdrożenia obowiązku wstawiania ustrukturyzowanych faktur. Implementacja KSeF jest procesem długotrwałym, a wprowadzanie zmian w systemach powinno być oparte na finalnych przepisach i ostatecznej schemie e-faktury.

Na razie jednak nie znamy ostatecznych rozwiązań. Nadal bowiem trwają prace nad projektem.

