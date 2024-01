O powołaniu przez PG doradców społecznych poinformowano w komunikacie na stronie MS. Doradcy będą współpracować z Bodnarem w sprawie bieżącego funkcjonowania prokuratury.

Wśród doradców znaleźli się: adwokat Radosław Baszuk, karnista prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prokurator Iwona Palka, prokurator Krzysztof Parchimowicz, adwokat Mikołaj Pietrzak.

Radosław Baszuk

Jak poinformowało MS, adwokat Radosław Baszuk jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 1995 roku. W latach 2007–2013 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Następnie (2013–2016) wiceprezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Specjalizuje się w sprawach karnych oraz postępowaniach dyscyplinarnych. Od wielu lat pracuje jako egzaminator aplikantów adwokackich z zakresu etyki adwokackiej oraz prawa karnego procesowego materialnego.

Zbigniew Ćwiąkalski

Profesor Zbigniew Ćwiąkalski to były minister sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny w latach 2007-2009. Jest profesorem nauk prawnych, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim i adwokatem z niemal 30-letnim stażem. Reprezentował Tomasza Komendę, oskarżonego niesłusznie o gwałt i zabójstwo nieletniej i skazanego na 25 lat więzienia. Za reprezentowanie Komendy i doprowadzenie do oczyszczenia z zarzutów oraz wypuszczenie go z więzienia po 18 latach Ćwiąkalski został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego.

Krzysztof Parchimowicz

Prokurator Krzysztof Parchimowicz ma ponad 30-letnie doświadczenie. Pracował w Prokuraturze Generalnej oraz był dyrektorem Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Za swój sprzeciw wobec tzw. ustawy kagańcowej oskarżono go o rzekome opóźnianie spraw oraz "rażące i oczywiste niedopełnienie obowiązków". W 2022 roku Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uniewinnił go wszelkich zarzutów. W latach 2017–2021 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Iwona Palka

Prokurator Iwona Palka to wieloletnia szefowa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, obecnie w stanie spoczynku. Przewodnicząca komisji do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 roku. W latach 2017–2021 członkini zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia". Uczestniczka licznych konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom związanym ze społeczeństwem obywatelskim oraz prawem karnym.

Mikołaj Pietrzak

Adwokat Mikołaj Pietrzak to prawnik, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, specjalista w zakresie obrony praw człowieka, członek pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur (2016 – 2020), przewodniczył jej w 2018 i 2019 roku.

Należy również do wielu międzynarodowych organizacji prawniczych, takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers czy Fair Trials International. W 2013 r. został laureatem Nagrody im. Edwarda Wende za poszanowanie fundamentalnych wartości państwa prawa, takich jak wierność ideałom konstytucyjnym czy postępowanie według reguł praworządności. (PAP)