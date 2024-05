Surowe kary dla kierowców za brak ubezpieczenia OC. Co musisz wiedzieć?

W Polsce obowiązek posiadania ważnej polisy OC dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu. Brak tego ubezpieczenia może prowadzić nie tylko do wysokich kar finansowych, ale również do konieczności pokrycia kosztów powstałych w wyniku spowodowania kolizji czy wypadku. Co gorsza, kary za brak OC w 2024 roku będą jeszcze wyższe niż w poprzednich latach.