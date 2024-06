"Ostatnie wyniki wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo występowania złóż sięgających 14 miliardów baryłek ropy, a także gazu i ustalenia te zostały zweryfikowane przez przodujące instytucje badawcze i ekspertów" – powiedział Jun podczas briefingu w biurze prezydenckim.

Według zapowiedzi wiercenia rozpoczną się jeszcze w tym roku na Morzu Japońskim, u wybrzeży miasta portowego Pohang. Według szacunków wskazany obszar skrywa zasoby, z których trzy czwarte to gaz, a pozostała część – ropa naftowa. Minister przemysłu Korei Płd. An Duk Geun powiedział, że wyniki powinny być znane na początku 2025 roku, dodając, że wartość złóż oceniana jest na "pięciokrotność wartości rynkowej Samsunga", czyli ok. 1,65 mld dolarów.

Dane Korea National Oil Corporation (KNOC) wskazują, że Korea Południowa jest czwartym co do wielkości nabywcą ropy naftowej i gazu na świecie oraz dziewiątym co do wielkości konsumentem energii na świecie. Według KNOC, która będzie prowadzić prace, od pierwszych odwiertów do wydobycia minie ok. 7-10 lat, a okres eksploatacji może wynieść około 30 lat.

Krzysztof Pawliszak