– Wszystko wskazuje, że na najbliższych posiedzeniach nadal będziemy podnosić stopy procentowe . Rada Polityki Pieniężnej jest nastawiona jastrzębio. Jaki będzie ostateczny pułap – nie wiem – stwierdził w środę Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Zaznaczał, że „jest pewien pułap, który byłby zbyt niekorzystny dla koniunktury, rynku pracy, dla kredytobiorców”. Jaki to pułap? – Wcześniej mówiliśmy o 4–4,5 proc. Dziś bym to podwyższył. Proszę spytać mnie za miesiąc – powiedział.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek główną stopę procentową o 0,75 pkt proc., do 3,5 proc. Koszt pieniądza jest najwyższy od dziewięciu lat. Ekonomiści spodziewali się podwyżki o 0,5 pkt proc. Inwestorzy na rynku finansowym oczekiwali podniesienia stóp o 1 pkt proc. – Doszliśmy do wniosku, że podwyżka o 0,75 pkt proc. to najbardziej rozsądne posunięcie. Utrzymujemy się w cyklu podwyżek. Jesteśmy zdeterminowani, by obniżać inflację i podnosić kurs złotego. Podwyższyliśmy stopy o 0,75 pkt proc., żeby pokazać, że wojna dużo zmieniła. Ona o 2 pkt proc. podwyższa inflację – wyjaśniał wczoraj Adam Glapiński.