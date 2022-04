Kwiecień to siódmy z rzędu miesiąc, w którym oficjalne stopy procentowe idą w górę. Analitycy są zdania, że na tym nie koniec. Ekonomiści są przekonani, że kolejna podwyżka będzie miała miejsce za miesiąc. - Nasza prognoza zakładająca dojście do 6,5 proc. w 2022 r. budzi coraz mniej kontrowersji - komentuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Spodziewa się, że w przyszłym roku podstawowa stopa NBP dojdzie do 7,5 proc.