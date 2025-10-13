Zwycięski zakład został zawarty w Sycowie (woj. dolnośląskie), w punkcie przy ulicy Kaliskiej 5. Szczęśliwiec zdecydował się na grę metodą "chybił trafił", co oznacza, że liczby zostały wybrane losowo przez system.

Wielka wygrana w Lotto. Zwycięzca zgarnia ponad 3 miliony

Wylosowane liczby to: 10, 32, 34, 36, 43 oraz 45. Trafienie wszystkich sześciu oznaczało wygraną w wysokości 3 082 270,50 zł.

Jak poinformował Totalizator Sportowy, to nie pierwsza duża wygrana w tej okolicy. Niemal dokładnie pięć lat temu w innej sycowskiej kolekturze — zaledwie kilka numerów dalej przy tej samej ulicy — padła szóstka warta ponad 7,3 miliona złotych.

Źródło: LOTTO, TVN24.PL