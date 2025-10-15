W środę mijają dwa lata od dnia przejęcia władzy przez obecną koalicję rządzącą, współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę. W najnowszym badaniu IBRIS przeprowadzonym dla „Rz” zapytano respondentów „jak według pani/pana rządzi obecna koalicja?”.

Większość respondentów rozczarowana

„W badaniu IBRIS dla »Rzeczpospolitej« aż 65,4 proc. respondentów przyznaje, że Koalicja 15 października rządzi gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. twierdzi, że rządzi zgodnie z ich oczekiwaniami. A jedynie 3,3 proc. respondentów uważa, że władza jest sprawowana lepiej niż się spodziewali. Nie ma zdania 3,5 proc. badanych” - napisała „Rz”.

Nastroje wśród wyborców koalicji

Z badania wynika także - jak wskazuje gazeta - że „aż 43 proc. wyborców rządzącej koalicji uważa, że sprawuje ona władzę gorzej niż się spodziewali”. Spośród wyborców partii współtworzących obecną koalicję rządzącą, najlepiej oceniają ją wyborcy Koalicji Obywatelskiej (42 proc. niezadowolonych ankietowanych); znacznie gorzej koalicję rządową oceniają wyborcy Trzeciej Drogi (83 proc. zawiedzionych rządem) oraz Nowej Lewicy (74 proc.).

„A jedynie niewiele ponad połowa głosujących na KO (51 proc.) uważa, że obecna koalicja »rządzi zgodnie z moimi oczekiwaniami«, znacznie mniej zadowoleni są wyborcy Nowej Lewicy (21 proc.) oraz Trzeciej Drogi (11 proc.) - pisze „Rz”.

Elektoraty opozycji bez złudzeń

Wśród głosujących na Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość, kolejno 84 proc. i 86 proc. badanych jest zdania, że obecna koalicja rządzi niezgodnie z ich oczekiwaniami.

Jak głosujący oceniają liderów

Jak wskazuje „Rz”, 47 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego ocenia, że obecny rząd nie spełnia ich oczekiwań, natomiast 48 proc. jest zdania przeciwnego. Zwolennicy Szymona Hołowni są bardziej krytyczni wobec władzy – 53 proc. z nich uważa, że rząd zawiódł pokładane w nim nadzieje, a 27 proc. deklaruje brak rozczarowania.

„Oczywiście, najgorzej obecna koalicja rządząca wypada w oczach elektoratu prawicowych kandydatów na prezydenta. Takiego zdania jest 84 proc. wyborców Karola Nawrockiego, 63 proc. wyborców Sławomira Mentzena i 100 proc. Grzegorza Brauna, ale mocno zawiedziony jest również elektorat kandydatów lewicowych: Adriana Zandberga (92 proc.) i Magdaleny Biejat (70 proc.)” - dodała „Rz”.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) dla „Rz” przeprowadzano w dniach 10-11 października metodą CATI na próbie 1067 osób.