Dziwne sms-y do lekarzy

Do ZUS-u zgłosili się lekarze, którzy otrzymali na pozór logiczne i rzeczowe wiadomości SMS. Jeden z nich brzmiał: „Certyfikat ZUS zostanie zawieszony, prosimy o ponowne zalogowanie w celu zaktualizowania go. e-zus.org/…”. Jednak aktywowanie linku prowadziło na stronę podszywającą się pod aplikację mObywatel.

Reklama

ZUS: to próba oszustwa

Jak podkreśla ZUS, to typowa próba oszustwa. Każdy, kto otrzyma podejrzany SMS, powinien zachować ostrożność i nie wchodzić w załączone linki. Incydent należy zgłosić organom ścigania oraz instytucjom zajmującym się cyberbezpieczeństwem, np. do CERT Polska (treść wiadomości można przesłać na numer 8080). W razie wątpliwości co do certyfikatu zawsze można go unieważnić i wystąpić o nowy.

Co zawierają prawdziwe sms-y z ZUS

Prawdziwe SMS-y z Zakładu nigdy nie zawierają linków. Mają wyłącznie charakter informacyjny i przypominają o kończącym się terminie ważności certyfikatu. Takie powiadomienia ZUS wysyła na 14 dni przed wygaśnięciem certyfikatu, na numer telefonu lub adres e-mail, który lekarz podał we wniosku o certyfikat - informuje Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego.

Certyfikat ZUS

Certyfikat ZUS wykorzystywany m.in. do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, lekarz uzyskuje wyłącznie na profilu PUE/e-ZUS w zakładce „Certyfikat z ZUS”. Tam można sprawdzić datę ważności dokumentu, pobrać nowy certyfikat albo unieważnić dotychczasowy.