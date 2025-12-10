Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2025 zaczyna budzić coraz większe emocje, bo najnowsze prognozy pogody przedstawiają zupełnie inny scenariusz niż ten, który jeszcze niedawno przewidywali synoptycy. Choć przez większą część grudnia aura w Polsce przypominała bardziej późną jesień niż zimę, teraz meteorolodzy alarmują, że sytuacja może się zmienić nawet w ostatnich dniach. To, jaka będzie pogoda na Boże Narodzenie, może zaskoczyć zarówno kierowców, jak i wszystkich, którzy marzą o białych świętach.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2025. Oto najnowsze prognozy

Pierwsza połowa grudnia 2025 roku upływa pod znakiem wysokich – jak na tę porę roku – temperatur i opadów deszczu w całej Polsce. Świąteczne plany wielu osób mogą stanąć pod znakiem zapytania, ponieważ pierwsze prognozy pogody wskazywały na ciepłą i mokrą aurę, która mogła zniweczyć szanse na zimową scenerię podczas Bożego Narodzenia. Według wstępnych analiz grudzień miał być o 1–2°C cieplejszy niż zwykle, a prognozowana pogoda na święta sugerowała wartości około +4°C w dzień. Takie warunki praktycznie wykluczały możliwość utrzymania się śniegu.

Jednak najnowsze prognozy pogody na święta Bożego Narodzenia dają nadzieję na wielką niespodziankę. Tuż przed Wigilią może nadejść ochłodzenie, które znacząco zmieni pogodę na Boże Narodzenie. Synoptycy zauważają, że do Polski może napłynąć chłodniejsze powietrze, a to stwarza realną szansę na opady śniegu nawet na niżej położonych terenach. W niektórych regionach śnieg może pojawić się już 24 grudnia.

Czy spadnie śnieg w Boże Narodzenie? Meteorolodzy stawiają sprawę jasno

Meteorolodzy ostrzegają jednak, że wciąż są to prognozy długoterminowe, które mogą znacząco zmienić się nawet kilka dni przed Wigilią. Pogoda na Boże Narodzenie nadal pozostaje więc zagadką. Synoptycy podkreślają, że jeden głęboki niż lub silny wyż może diametralnie zmienić sytuację w całej Polsce, wpływając zarówno na temperatury, jak i rodzaj opadów. Meteorolodzy podkreślają, że ostateczne prognozy pojawią się dopiero kilka dni przed 24 grudnia.

Najwięcej nadziei na białe święta mają tradycyjnie mieszkańcy terenów górskich i podgórskich. To tam temperatura jest najniższa, a opady śniegu utrzymują się najdłużej. Jeżeli prognozowane ochłodzenie się potwierdzi, istnieje duża szansa, że właśnie w górach zobaczymy prawdziwie zimowy krajobraz. Na nizinach natomiast pogoda na święta Bożego Narodzenia 2025 wciąż jest zagadką.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie 2025. Czy jest szansa, że święta będą białe?

Pogoda na Wigilię 24 grudnia w większości regionów Polski będzie oscylować w okolicach 0 stopni Celsjusza. Takie temperatury sprzyjają pojawieniu się przelotnych opadów śniegu, co daje nadzieję na białe święta. Na obszarach podgórskich i południu kraju opady śniegu mogą utrzymywać się dłużej. Natomiast w kolejnych dniach Bożego Narodzenia, czyli 25 i 26 grudnia, temperatury w regionach górskich mogą wahać się od -2 do 2 stopni Celsjusza, natomiast w nizinach będą oscylować w granicach od 0 do 3 stopni Celsjusza. Na nizinach możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem.