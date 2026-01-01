- Najważniejsze zmiany e‑Doręczenia (ADE)
- Dlaczego to się zmienia?
- Jakie pismo będziesz dostawać elektronicznie?
- Co zrobić krok po kroku - jak założyć skrzynkę do e‑Doręczeń (ADE)
- Co jeśli nie założysz ADE?
- Co muszą zrobić firmy i urzędy?
- Praktyczne porady
- FAQ - szybkie odpowiedzi
- Najważniejsze kontakty i linki. Gdzie załatwić sprawę?
- W skrócie
Najważniejsze zmiany e‑Doręczenia (ADE)
- Od 1 stycznia 2026 r. e‑Doręczenia to podstawowy kanał doręczania pism urzędowych dla obywateli i firm.
- Osoby i firmy z aktywnym ADE będą otrzymywać pisma elektroniczne - mają one moc prawną równą doręczeniu listem poleconym.
- Dla osób i podmiotów bez ADE obowiązuje model hybrydowy: pismo może zostać wydrukowane i doręczone tradycyjnie przez Pocztę Polską, jednak proces ten jest stopniowo wygaszany.
- ePUAP będzie wykorzystywany tylko w określonych przypadkach, zgodnie z przepisami.
Dlaczego to się zmienia?
Wdrożenie e‑Doręczeń ma na celu uproszczenie i ujednolicenie komunikacji z administracją publiczną, przyspieszenie doręczeń oraz zmniejszenie obiegu papieru. Nowe rozwiązanie pozwala na bezpieczne elektroniczne doręczenie pism z zachowaniem terminów i mocy prawnej doręczeń tradycyjnych.
Jakie pismo będziesz dostawać elektronicznie?
Do e‑Doręczeń będą trafiać przede wszystkim pisma urzędowe - decyzje, wezwania, postanowienia, zawiadomienia oraz inne doręczenia administracji publicznej. Oznacza to, że terminy (np. na odwołanie) zaczynają biec od daty doręczenia w systemie e‑Doręczeń – dlatego ważne jest, aby aktywnie korzystać ze skrzynki.
Co zrobić krok po kroku - jak założyć skrzynkę do e‑Doręczeń (ADE)
- Wejdź na stronę gov.pl/e‑doręczenia lub portal Poczty Polskiej dedykowany e‑Doręczeniom.
- Wypełnij wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) - podasz podstawowe dane i adres e‑mail kontaktowy.
- Podpisz i złóż wniosek elektronicznie (profil zaufany, e‑dowód lub podpis kwalifikowany) - jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz go założyć przez bank lub ePUAP.
- Odbierz wiadomość e‑mail z informacją o utworzeniu ADE i aktywuj skrzynkę zgodnie z instrukcją.
- W skrzynce ustaw e‑mail do notyfikacji oraz (opcjonalnie) numer telefonu - to ułatwi otrzymywanie powiadomień o nowych przesyłkach.
Jeżeli prowadzisz firmę - złóż wniosek o ADE przez Biznes.gov.pl lub odpowiednie e‑usługi dla przedsiębiorców i pamiętaj o wskazaniu osoby administrującej skrzynką.
Co jeśli nie założysz ADE?
Dla osób i firm, które nie mają skrzynki ADE, nadal przewidziano model hybrydowy: pismo wysłane elektronicznie może zostać wydrukowane w ośrodku Poczty Polskiej i doręczone tradycyjnie. Jednak proces ten jest etapowo wygaszany, więc brak ADE może oznaczać wolniejsze doręczenia oraz dodatkowe koszty organizacyjne (druk, przesyłka). Ponadto brak rejestracji utrudni korzystanie z niektórych e‑usług i może wydłużyć załatwianie spraw administracyjnych.
Co muszą zrobić firmy i urzędy?
Firmy powinny zarejestrować ADE jeśli jeszcze tego nie zrobiły - od 2025 r. obowiązek dotyczy już wielu przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek stosowania e‑Doręczeń przez organy publiczne stał się powszechny.
Urzędy publiczne muszą łączyć swoje e‑usługi z e‑Doręczeniami i posiadać aktywne adresy do doręczeń elektronicznych.
Praktyczne porady
- Ustaw powiadomienia: podaj adres e‑mail i ustaw powiadomienia, żeby nie przegapić doręczenia (terminy zaczynają biec).
- Sprawdź pełnomocników: jeśli nie korzystasz osobiście ze skrzynki, wyznacz osobę, która będzie odbierać korespondencję (administrator skrzynki).
- Archiwizuj ważne dokumenty: zapisuj pdf‑y z e‑Doręczeń - to pełnoprawne dokumenty elektroniczne.
- Zabezpiecz konto: używaj silnych haseł i, jeśli to możliwe, dwuskładnikowego logowania tam, gdzie jest dostępne.
FAQ - szybkie odpowiedzi
Czy e‑Doręczenie ma taką samą moc prawną jak list polecony?
Tak - pismo doręczone za pośrednictwem e‑Doręczeń ma moc prawną równą tradycyjnemu doręczeniu listem poleconym.
Czy ePUAP znika całkowicie?
Nie - ePUAP nadal będzie funkcjonować, ale jego rola ograniczy się do przypadków wskazanych w odrębnych przepisach.
Czy Poczta Polska nadal będzie dostarczać przesyłki tradycyjne?
Tak - Poczta Polska będzie obsługiwać doręczenia tradycyjne w modelu hybrydowym tam, gdzie ADE nie zostanie założone, jednak rola papierowych awiz będzie się zmniejszać.
Najważniejsze kontakty i linki. Gdzie załatwić sprawę?
- Strona informacyjna e‑Doręczeń - gov.pl/e‑doręczenia
- Procedura i wniosek o ADE - portal e‑Doręczeń / Poczta Polska
- Wniosek dla przedsiębiorców - Biznes.gov.pl
W skrócie
Rok 2026 przynosi istotny krok w cyfryzacji komunikacji z administracją - e‑Doręczenia mają uprościć i przyspieszyć doręczenia pism urzędowych. Jeśli chcesz sprawnie załatwiać sprawy w urzędach i nie ryzykować opóźnień, załóż skrzynkę ADE już dziś.