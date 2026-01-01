rozwiń >

Najważniejsze zmiany e‑Doręczenia (ADE)

  • Od 1 stycznia 2026 r. e‑Doręczenia to podstawowy kanał doręczania pism urzędowych dla obywateli i firm.
  • Osoby i firmy z aktywnym ADE będą otrzymywać pisma elektroniczne - mają one moc prawną równą doręczeniu listem poleconym.
  • Dla osób i podmiotów bez ADE obowiązuje model hybrydowy: pismo może zostać wydrukowane i doręczone tradycyjnie przez Pocz­tę Polską, jednak proces ten jest stopniowo wygaszany.
  • ePUAP będzie wykorzystywany tylko w określonych przypadkach, zgodnie z przepisami.

Dlaczego to się zmienia?

Wdrożenie e‑Doręczeń ma na celu uproszczenie i ujednolicenie komunikacji z administracją publiczną, przyspieszenie doręczeń oraz zmniejszenie obiegu papieru. Nowe rozwiązanie pozwala na bezpieczne elektroniczne doręczenie pism z zachowaniem terminów i mocy prawnej doręczeń tradycyjnych.

Jakie pismo będziesz dostawać elektronicznie?

Do e‑Doręczeń będą trafiać przede wszystkim pisma urzędowe - decyzje, wezwania, postanowienia, zawiadomienia oraz inne doręczenia administracji publicznej. Oznacza to, że terminy (np. na odwołanie) zaczynają biec od daty doręczenia w systemie e‑Doręczeń – dlatego ważne jest, aby aktywnie korzystać ze skrzynki.

Co zrobić krok po kroku - jak założyć skrzynkę do e‑Doręczeń (ADE)

  1. Wejdź na stronę gov.pl/e‑doręczenia lub portal Poczty Polskiej dedykowany e‑Doręczeniom.
  2. Wypełnij wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) - podasz podstawowe dane i adres e‑mail kontaktowy.
  3. Podpisz i złóż wniosek elektronicznie (profil zaufany, e‑dowód lub podpis kwalifikowany) - jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz go założyć przez bank lub ePUAP.
  4. Odbierz wiadomość e‑mail z informacją o utworzeniu ADE i aktywuj skrzynkę zgodnie z instrukcją.
  5. W skrzynce ustaw e‑mail do notyfikacji oraz (opcjonalnie) numer telefonu - to ułatwi otrzymywanie powiadomień o nowych przesyłkach.

Jeżeli prowadzisz firmę - złóż wniosek o ADE przez Biznes.gov.pl lub odpowiednie e‑usługi dla przedsiębiorców i pamiętaj o wskazaniu osoby administrującej skrzynką.

Co jeśli nie założysz ADE?

Dla osób i firm, które nie mają skrzynki ADE, nadal przewidziano model hybrydowy: pismo wysłane elektronicznie może zostać wydrukowane w ośrodku Poczty Polskiej i doręczone tradycyjnie. Jednak proces ten jest etapowo wygaszany, więc brak ADE może oznaczać wolniejsze doręczenia oraz dodatkowe koszty organizacyjne (druk, przesyłka). Ponadto brak rejestracji utrudni korzystanie z niektórych e‑usług i może wydłużyć załatwianie spraw administracyjnych.

Co muszą zrobić firmy i urzędy?

Firmy powinny zarejestrować ADE jeśli jeszcze tego nie zrobiły - od 2025 r. obowiązek dotyczy już wielu przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek stosowania e‑Doręczeń przez organy publiczne stał się powszechny.

Urzędy publiczne muszą łączyć swoje e‑usługi z e‑Doręczeniami i posiadać aktywne adresy do doręczeń elektronicznych.

Praktyczne porady

  • Ustaw powiadomienia: podaj adres e‑mail i ustaw powiadomienia, żeby nie przegapić doręczenia (terminy zaczynają biec).
  • Sprawdź pełnomocników: jeśli nie korzystasz osobiście ze skrzynki, wyznacz osobę, która będzie odbierać korespondencję (administrator skrzynki).
  • Archiwizuj ważne dokumenty: zapisuj pdf‑y z e‑Doręczeń - to pełnoprawne dokumenty elektroniczne.
  • Zabezpiecz konto: używaj silnych haseł i, jeśli to możliwe, dwuskładnikowego logowania tam, gdzie jest dostępne.

FAQ - szybkie odpowiedzi

Czy e‑Doręczenie ma taką samą moc prawną jak list polecony?

Tak - pismo doręczone za pośrednictwem e‑Doręczeń ma moc prawną równą tradycyjnemu doręczeniu listem poleconym.

Czy ePUAP znika całkowicie?

Nie - ePUAP nadal będzie funkcjonować, ale jego rola ograniczy się do przypadków wskazanych w odrębnych przepisach.

Czy Poczta Polska nadal będzie dostarczać przesyłki tradycyjne?

Tak - Poczta Polska będzie obsługiwać doręczenia tradycyjne w modelu hybrydowym tam, gdzie ADE nie zostanie założone, jednak rola papierowych awiz będzie się zmniejszać.

Najważniejsze kontakty i linki. Gdzie załatwić sprawę?

  • Strona informacyjna e‑Doręczeń - gov.pl/e‑doręczenia
  • Procedura i wniosek o ADE - portal e‑Doręczeń / Poczta Polska
  • Wniosek dla przedsiębiorców - Biznes.gov.pl

W skrócie

Rok 2026 przynosi istotny krok w cyfryzacji komunikacji z administracją - e‑Doręczenia mają uprościć i przyspieszyć doręczenia pism urzędowych. Jeśli chcesz sprawnie załatwiać sprawy w urzędach i nie ryzykować opóźnień, załóż skrzynkę ADE już dziś.