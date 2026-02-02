Ekstremalne mrozy na początku lutego 2026. Podlasie polskim biegunem zimna

Pierwsza dekada lutego 2026 przejdzie do historii jako jedna z najzimniejszych w ostatnich latach. Nad krajem rozgościł się wyż baryczny, który ściąga mroźne masy powietrza prosto z Syberii. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północnym wschodzie. Na Podlasiu i Mazurach termometry nocami regularnie wskazują od -25 do -28 stopni Celsjusza, a w obniżeniach terenu odnotowano lokalne spadki do -31 stopni Celsjusza. Co gorsza, w wielu regionach mróz utrzymuje się jako dwucyfrowy również w ciągu dnia, co potęguje obciążenie sieci energetycznych i ciepłowniczych.

"Bestia ze Wschodu" to określenie dla ataku ekstremalnie mroźnego powietrza polarnego lub kontynentalnego z Syberii/Rosji, które przynosi gwałtowny spadek temperatur (nawet poniżej 25 stopni Celsjusza), silny wiatr i intensywne opady śniegu. Układ ten, będący silnym wyżem, paraliżuje transport i stanowi śmiertelne zagrożenie.

Gwałtowna odwilż około 5 lutego. Uwaga na gołoledź!

Spokojna, mroźna aura zostanie przerwana gwałtownym wtargnięciem cieplejszego powietrza znad Atlantyku. Już około 5-6 lutego czeka nas pogodowy rollercoaster. Na południu Polski, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, temperatura podskoczy nawet do 10 stopni Celsjusza. Niestety, ociepleniu towarzyszyć będą intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Przy głęboko przemarzniętym gruncie spowoduje to zjawisko gołoledzi na masową skalę. Drogi i chodniki w mgnieniu oka zamienią się w lodowiska. IMGW już teraz planuje wydanie alertów 2. stopnia dla kierowców i pieszych.

Druga połowa miesiąca - zima nie powiedziała ostatniego słowa

Jeśli liczyliście na szybką wiosnę, prognozy na drugą dekadę lutego mogą Was rozczarować. Po krótkim ociepleniu Polska ponownie znajdzie się w zasięgu chłodniejszych mas powietrza. Zmienność pogody będzie bardzo duża. Okresy z lekkim mrozem będą przeplatane częstymi opadami śniegu, co znacznie poprawi warunki dla narciarzy kończących ferie zimowe, ale utrudni życie mieszkańcom miast. Według IMGW, mimo tych skoków, luty 2026 ostatecznie zamknie się w "normie wieloletniej", co oznacza, że mamy do czynienia z klasyczną, polską zimą.

Kiedy nadejdzie przedwiośnie? Prognoza na koniec lutego 2026

Prawdziwe światło w tunelu widać dopiero w trzeciej dekadzie miesiąca. Po 20 lutym wpływ wyżów mroźnych ma osłabnąć na rzecz cyrkulacji zachodniej. Temperatury powyżej zera powinny stać się standardem również w nocy, co rozpocznie powolny proces topnienia pokrywy śnieżnej. Należy jednak uważać na wezbrania rzek - gwałtowne roztopy przy dużej ilości śniegu mogą lokalnie powodować podtopienia.

Alerty IMGW i bezpieczeństwo seniorów

W związku z prognozami, służby apelują o szczególną czujność. Silny mróz to ogromne wyzwanie dla organizmu, zwłaszcza osób starszych. Zaleca się: