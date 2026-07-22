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Zakaz budowy domu na własnej działce. Setki tysięcy złotych zainwestowanych w zakup nieruchomości mogą pójść na marne

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 08:14
budowa, działka, dom, zakaz, nieruchomości
Zakaz budowy domu na własnej działce. Setki tysięcy złotych zainwestowanych w zakup nieruchomości mogą pójść na marne/Materiały prasowe
Wiele oferowanych działek na sprzedaż nie nadaje się do zabudowy. Polskie prawo wprowadza liczne ograniczenia mające na celu ochronę przyrody. Takie restrykcje mogą skutecznie uniemożliwić budowę domu na danej działce. Jak sprawdzić, czy Twoja lub potencjalna działka jest objęta takim zakazem?

Wymarzona działka nad jeziorem z zakazem budowy

Nie ulega wątpliwości, że działka nad jeziorem jest wyjątkowo atrakcyjna – zarówno pod względem przyrodniczym, jak i inwestycyjnym. Okazuje się jednak, że jej zabudowa często wiąże się z ograniczeniami, o których kupujący nie zawsze wiedzą.

Jednym z nich jest istotne ograniczenie zabudowy, gdy działka położona jest nad brzegiem wód śródlądowych lub morskich na terenie parku krajobrazowego. Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie przyrody obowiązuje zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

  • linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
  • zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

Analogiczny zakaz dotyczy gruntów położonych na obszarach chronionego krajobrazu. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku prawidłowe wyznaczenie linii brzegowej, ponieważ to od jej przebiegu zależy dystans, jaki inwestor musi zachować od zbiornika wodnego. W przypadku wód morskich, jeżeli działka położona jest w pasie technicznym brzegu morskiego lub przy brzegu klifowym, wskazany zakaz zabudowy zwiększa się do 200 m.

Budowa nieruchomości na obszarze Natura 2000

Należy również zweryfikować, czy nieruchomość lub jej sąsiedztwo nie znajdują się na obszarze Natura 2000. Występowanie gatunków chronionych lub ich siedlisk może bowiem skutecznie uniemożliwić realizację inwestycji budowlanej.

Obszar Natura 2000 to rozległy teren obejmujący nie tylko siedliska przyrodnicze, lecz także istniejącą infrastrukturę gospodarczą. W jego granicach mogą znajdować się całe miejscowości, pojedyncze budynki czy zakłady. Dla przykładu – obszarem Natura 2000 objęto cały Półwysep Helski wraz z częścią Zatoki Puckiej.

Budowa domu na takim obszarze jest co do zasady dopuszczalna, jednak należy liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest często niezbędna, aby zminimalizować jego wpływ na przyrodę. Ograniczenia te wynikają z planów ochrony ustanawianych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Możliwość zabudowy takiego terenu determinują postanowienia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Uchwały rad gmin w sprawie MPZP mogą zawierać regulacje dotyczące m.in. ochrony środowiska, przeznaczenia terenu na cele zieleni, terenów publicznych czy zabudowy letniskowej. W przypadku braku obowiązującego MPZP konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), choć w tym zakresie zachodzą istotne zmiany.

Od 1 lipca 2026 r. znaczna część nieruchomości nie będzie mogła być zabudowana

Osoby planujące zakup nieruchomości przed tym terminem powinny zachować szczególną ostrożność. Dotychczasowy system planowania przestrzennego opierał się na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, które nie musiały być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. zmienia ten system, nakładając obowiązek zgodności planów miejscowych i decyzji WZ z tzw. "planem ogólnym”.

To właśnie ten dokument będzie podstawą oceny zgodności inwestycji. Oznacza to m.in., że po uchwaleniu planu ogólnego warunki zabudowy będą wydawane wyłącznie dla obszarów w nim wskazanych. Nieliczne wyjątki zostały szczegółowo określone w ustawie.

Ważne

Działki nieprzeznaczone pod zabudowę w planie ogólnym nie będą mogły uzyskać warunków zabudowy – a tym samym ich zabudowa stanie się niemożliwa.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie anulują już wydanych decyzji WZ, jednak:

  • decyzje wydane od 1 lipca 2026 r. będą musiały być zgodne z planem ogólnym,
  • decyzje wydane od 1 stycznia 2026 r. będą ważne przez 5 lat od dnia uprawomocnienia.

Do 31 grudnia 2025 r. decyzje WZ były bezterminowe (dotyczy to wszystkich decyzji, które stały się prawomocne przed tą datą).

Budowa nieruchomości w pobliżu wód śródlądowych – uwaga na tereny zalewowe i zagrożone powodzią

Przed zakupem nieruchomości konieczna jest weryfikacja, czy nie znajduje się ona na terenach zalewowych lub zagrożonych powodzią. W takim przypadku, zgodnie z art. 390 ustawy Prawo wodne, wzniesienie nowego obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie to jest wymagane również w przypadku prowadzenia prac zmieniających ukształtowanie terenu na gruntach przylegających do wód, jeśli zmiany te wpływają na warunki przepływu wód.

Wniosek (do pobrania tutaj) należy złożyć w siedzibie właściwego nadzoru wodnego, zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Do wniosku należy dołączyć:

  • operat wodnoprawny,
  • opis planowanej działalności (w sposób zrozumiały, bez specjalistycznej terminologii),
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wypis i wyrys z MPZP,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana),
  • ocenę wodnoprawną,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • dokumentację hydrogeologiczną.

Dodatkowo należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty oraz – w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i opłatę skarbową. Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 330,07 zł, a opłata skarbowa za pełnomocnictwo -17 zł. W przypadku kilku pozwoleń opłata jest mnożona, przy czym maksymalnie nie może przekroczyć 6372,27 zł.

Jak sprawdzić, czy działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody?

Dane przestrzenne dotyczące form ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, Natura 2000) gromadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Rejestry dostępne są m.in. pod adresami:

crfop.gdos.gov.pl

geoserwis.gdos.gov.pl

geoportal.gov.pl

Należy jednak pamiętać, że dane prezentowane w tych serwisach – choć oparte na aktach prawnych – nie stanowią wiążącego ustalenia granic form ochrony przyrody. W praktyce, dla celów prawnych, należy posługiwać się bezpośrednio aktami ustanawiającymi daną formę ochrony lub skontaktować się z właściwym organem. Zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, organy tworzące formy ochrony mają obowiązek przekazywania informacji do centralnego rejestru. O dokładne informacje należy się zatem zwracać do:

  • rad gmin (pomniki przyrody, użytki ekologiczne),
  • sejmików województw (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu),
  • regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (rezerwaty),
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Natura 2000),
  • dyrektorów parków narodowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: budowanieruchomościdomzakaz
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