"Podpisałem dwa projekty ustaw: jeden projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, drugi projekt ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej" - powiedział minister Dariusz Wieczorek na Zgromadzeniu Ogólnym PAN. Informację dotyczącą inicjatywy legislacyjnej likwidującej Akademię Kopernikańską uczestnicy spotkania, członkowie PAN, przyjęli brawami.

"PAN musi być liderem, jeśli chodzi o kwestie związane z polską nauką"

"Sygnalizuję, że w tych projektach ustaw nie ma na razie tematu dotyczącego przejęcia przez PAN niemałego majątku Akademii Kopernikańskiej. Ani jej członków" - zapowiedział minister Wieczorek.

"Chcemy to uporządkować. Tu nie może być żadnej rywalizacji. Polska Akademia Nauk musi być liderem, jeśli chodzi o kwestie związane z polską nauką, no bo jesteście organizacją zrzeszającą naukowców o najwyższych autorytetach, jeśli chodzi o świat nauki. Dlatego chcemy to uporządkować, bo wiemy, co się działo, jeśli chodzi o Akademię Kopernikańską. Te dwa projekty ustaw są złożone" - powiedział minister.

Nie wyjaśnił, jakie konkretnie zmiany dla funkcjonowania akademii zawiera projekt. Zaapelował natomiast, by - kiedy to będzie formalnie możliwe - przekazywać uwagi do projektu, propozycje poprawek, szczegółowych rozwiązań. "Nie będziemy się z tym spieszyć" - powiedział. Zadeklarował otwartość na dyskusję ze środowiskiem.

Dodał, że prace nad projektami: ustawy o PAN, ustawy o likwidacji AK, a także nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym - chce zamknąć do końca tego roku.