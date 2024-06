Dodał, że wśród 11 osób objętych zawiadomieniem do prokuratury, są byli pracownicy Lasów Państwowych, w tym były dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Jak przekazano podczas konferencji prasowej, w 2020 roku na rzecz "mediów prawicowo-katolickich" wydano ponad 1,3 mln zł. W 2021 było to 1,94 mln zł, w 2022 roku 2,29 mln zł, a w 2023 roku ponad 10,3 mln zł. Łączna kwota wydana przez Lasy Państwowe na rzecz "mediów prawicowo-katolickich" w latach 2020 - 2023 wyniosła 26 249 483,37 zł.

Na jakie media Lasy Państwowe wydawały pieniądze?

Z ponad 26 mln zł przekazanych przez Lasy Państwowe na rzecz "mediów prawicowo-katolickich" największymi kwotami wsparto tygodniki do "Do Rzeczy" (2,48 mln zł) oraz "Sieci" (ponad 1,1 mln zł). Poinformowano, że środki trafiły także do Polska Press oraz TVP; nie podano wysokości kwot.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej zastępca dyrektora generalnego LP Jerzy Fijas, poza Warszawą wydane pieniądze pochodziły z oddziałów: Katowice (2 935, 550 zł), Gdańsk (1 040 299 zł), Krosno (934 780 zł), Olsztyn (785 200 zł), Białystok (347 tys. zł), Kraków (313 724 zł), Piła (308 900 zł), Lublin (225 770 zł) oraz Łódź (35 tys. zł).