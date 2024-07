Ministerstwo Edukacji Narodowej zabrało się za wprowadzenie potężnych zmian w systemie oświaty, a te obejmą już nie tylko inną organizację egzaminów maturalnych, czy tych, dla ósmoklasistów. Niedługo zmienią się też podręczniki szkolne.

Nowe podręczniki. MEN wprowadza poważne zmiany

Po wiosennych zmianach dotyczących nauczania w szkołach religii, czy wycofaniu się z przedmiotu Historia i Teraźniejszość, w MEN przyszedł czas na dalsze zmiany. W projekcie nowej ustawy o systemie oświaty szczególną uwagę na to, czego w ich szkołach i przedszkolach uczy się dzieci, będą musieli zwrócić dyrektorzy. Jedna ze zmian bowiem zakłada, że w przypadku, kiedy program wychowania przedszkolnego i programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych obejmują treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej, konieczne będzie ich wyraźne zaznaczenie. A za to, by było to widoczne oraz jasne dla uczniów i rodziców, odpowiadać będą właśnie dyrektorzy. Po co to zastrzeżenie i cała zmiana?

„Celem tej zmiany jest zapewnienie, aby szkolne zestawy programów nauczania nie były przeładowane”- tłumaczy resort edukacji.

Nowe podręczniki mają być lepsze dla uczniów

Ale to dopiero początek zmian, a kolejne dotkną podręczników, których będzie można używać w szkołach. MEN postanowiło bowiem, że ze szkół całkowicie wycofa wszelkie rodzaje repetytoriów. Dodatkowo w pozostałych podręcznikach konieczne będzie wyraźne graficzne oznaczenie treści wykraczających poza zakres ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danych zajęć na danym etapie edukacyjnym. Jak wyjaśnia MEN, ma to pomóc uczniom szybko zorientować się, które treści są obowiązkowe, a które już nie.

Zapowiadana jest też prawdziwa rewolucja cyfrowa. W ocenie resortu edukacji, nie ma już miejsca na tylko i wyłącznie podręczniki w wersji papierowej.

„Zmiany obejmują też wprowadzenie obowiązku zapewnienia cyfrowych odzwierciedleń podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w postaci papierowej w stosunku do wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, niezależnie od daty dopuszczenia” – uprzedza MEN.

Zmiany w ortografii wchodzą do podręczników

Nowe zasady dotkną również ortografii, a w podręcznikach, które dopuszczone są do użytku do końca 2025 r., trzeba będzie wprowadzić zmiany, wynikające z majowej decyzji Rady Języka Polskiego. Ta zaś wiosną wprowadziła dość dużo modyfikacji, wywracając niekiedy do góry nogami znane od lat zasady.

Ustalone przez RJP zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. obejmują na przykład pisownię nazw mieszkańców wsi, miast ich dzielnic oraz osiedli. Po nowemu trzeba będzie pisać je wielką literą, a nie małą, jak dotychczas np. Warszawianin, Ochocianka, Mokotowianin, Nowohucianin, Łęczyczanin, Chochołowianin. Dodatkowo wielką literą będziemy pisać nie tylko nazwy firm i marek wyrobów przemysłowych, ale także pojedynczych egzemplarzy tych wyrobów.

Projekt ustawy skierowany został do konsultacji, które potrwają do końca sierpnia. Zmiany w podręcznikach obowiązywać będą od września 2025 r.