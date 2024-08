Religia w szkołach: Kościół wzywa wiernych do obrony. Szykują krajową akcję

Episkopat Polski wzywa wiernych do obrony lekcji religii w szkołach i w specjalnym liście apeluje do Polaków, by włączali się do ogólnopolskiej akcji. To efekt zmian w nauczeniu religii, jakie już od września 2024 r. wejdą do polskich szkół. Gdy kościół protestuje, minister zapowiada kolejne ruchy i następne decyzje. Na czym będzie polegać obrona religii w szkołach?