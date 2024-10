Takie strefy planistyczne wynikają z nowych, rewolucyjnych zmian planowania przestrzennego, które zostały zadekretowane ustawowo przed rokiem.

Zmiana zasad planowania przestrzennego: co ro są strefy planistyczne

Problem pojawił się po rewolucji w planowaniu przestrzennym, która całkowicie zmienia jego zasady. Obowiązująca od września ubiegłego roku ustawa nakazuje gminom przygotowanie planów ogólnych uwzględniających trzynaście możliwych stref funkcjonalnych. Tylko w dwóch z nich mogą być ogródki działkowe: strefa zieleni i strefa budownictwa jednorodzinnego.

To wzbudziło niepokój działkowców, bo większość ogródków zlokalizowana jest w rejonach zabudowy wielorodzinnej. Ministerstwo obiecuje, że zmodyfikuje funkcjonalność stref, rozszerzając miejsce dla ogródków działkowych o trzecią strefę (z 13. możliwych) funkcjonalną – zabudowa wielorodzinna.

Po alarmie jaki wszczął Polski Związek Działkowców ministerstwo rozwoju – jeszcze pod rządami PiS – obiecało dokonać zmian w przepisach do zmienionej ustawy o planowaniu przestrzennym, by Rodzinne Ogrody Działkowe nie były łatwe do likwidowania pod przyszłe inwestycje planowane w gminach.

W jakich strefach planistycznych mogą być zlokalizowane teraz ogródki działkowe

Teraz w październiku 2024 r. minister rozwoju Krzysztof Paszyk informuje, że jest projekt rozporządzenia, które wprowadza ogrody działkowe do każdej strefy planistycznej. To ostateczna odpowiedź resortu na obawy działkowców i spełnienie ich postulatów.

W uzgodnieniach jest rozporządzenie zgodnie z którym, we wszystkich strefach planistycznych dopuszczalne będą ogrody działkowe. Takiego rozwiązania oczekiwali przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców.

W całej przestrzeni planistycznej będzie miejsce na to, aby takie tereny, które nierzadko od 100 lat służą spędzaniu czasu na łonie przyrody, były niezagrożone, były bezpieczne. Nikt nie będzie otwierał nawet najmniejszej furtki, aby zmieniały one swoje przeznaczenie, zadeklarował minister Krzysztof Paszyk.

Chodzi o zmiany w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych z zakresu tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Umożliwiają one gminom tworzącym plany ogólne wpisanie lokalizacji terenów ogrodów działkowych w profilach podstawowych każdej z 13 stref planistycznych. Zmiany mają wykluczyć wątpliwości interpretacyjne i obawy działkowców o przyszłość ogrodów.

Ogródki działkowe we wszystkich 13. strefach planistycznych

Wydane przed rokiem analogiczne rozporządzenie nie przewidywało takiego totalnego rozstrzygnięcia – resort zdecydował się jedynie na zwiększenie z dwóch do kilku więcej stref planistycznych dopuszczających istnienie ogródków działkowych.

Ponadto uspokajał działkowców zadekretowaną w nowym prawie zasadą, że przygotowując plan ogólny gminy będą obowiązane uwzględnić kilkadziesiąt uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy.

W uzasadnieniu planu ogólnego będzie konieczne przedstawienie przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym. Plany ogólne będą poddawane konsultacjom społecznym. Nie jest więc możliwe, żeby wyznaczanie poszczególnych stref następowało pochopnie, bez uwzględnienia ogrodów działkowych w strefach planistycznych.

Teraz problem przestanie istnieć, skoro istnienie ogródków działkowych dopuszczane jest we wszystkich możliwych – trzynastu – strefach planistycznych.

W Polsce jest ok. 4,5 tys. ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 40 tys. ha. Na ich terenie znajduje się ponad 900 tys. zagospodarowanych działek.