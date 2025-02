Blisko połowa respondentów ocenia, że w firmie, w której są zatrudnieni, głos kobiet jest wystarczający, jednak jedynie 36 proc. wśród pracowników 55+. Mniej niż ¼ ankietowanych uważa, że w ich miejscu pracy osoba po 50 roku życia nie miałaby szans na awans. Tę opinię podziela już 44 proc. badanych mężczyzn. Dane pochodzą z najnowszej części raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Siła głosu kobiet w opinii publicznej i biznesie”, towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Fundacji WłączeniPlus.

Mężczyźni nie dostrzegają problemu braku kobiet w życiu publicznym

Z dostępnych danych wynika, że odsetek kobiet na listach wyborczych do Sejmu wzrósł na przestrzeni lat z 23,1 proc. w 2007 roku do 43,8 proc. w 2023 roku.

Jednak już po wyborach odsetek posłanek w Sejmie wynosi tylko 20,4 proc. Problem obserwowany jest także w polskich mediach, gdzie liczba mężczyzn komentujących wydarzenia jest zazwyczaj znacznie wyższa niż liczba kobiet, a w niektórych przypadkach ich udział spada nawet poniżej 10 proc. zaproszonych gości.

Do równej reprezentacji płci w przestrzeni publicznej jeszcze więc trochę brakuje. Aż 44 proc. badanych w Polsce uważa, że głos kobiet w opinii publicznej nie jest wystarczający – wskazują wyniki raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: Siła głosu kobiet w opinii publicznej i biznesie”, towarzyszącego XVI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

Tego zdania jest mniej niż ⅓ mężczyzn (29 proc.) i ponad połowa uczestniczących w badaniu kobiet (59 proc.).

Tylko co trzeci uczestnik badania sądzi, że głos kobiet w opinii publicznej jest wystarczający. Tu także odnotowano dysproporcję w odpowiedziach pod względem płci ankietowanych – opinię tę częściej podzielają mężczyźni (48 proc.) a rzadziej kobiety (21 proc.).

Co ciekawe, aż 22 proc. badanych nie potrafi tej kwestii ocenić.

Problemy słabej reprezentacji kobiet widzą przede wszystkim osoby w wieku 55+

Fundacja WłączeniPlus zbadała tę kwestię także w środowisku zawodowym. Wyniki badania wskazują, że ponad ⅕ respondentów (21 proc.) uważa, że głos kobiet w firmie, w której pracuje, nie jest wystarczający.

Ponownie częściej zwracają na to uwagę kobiety (23 proc.) niż mężczyźni (18 proc.). Mniej niż połowa badanych (47 proc.) jest zdania, że głos kobiet w ich miejscu pracy jest wystarczający. Co ciekawe, odpowiedź ta najrzadziej pada w grupie badanych w wieku powyżej 55 lat – jedynie 36 proc., natomiast najczęściej wśród mieszkańców dużych miast – 62 proc.

Badane przedsiębiorczynie z kolei aż w 72 proc. deklarują, że w ich firmach głos kobiet jest wystarczający, jedynie 8 proc. jest przeciwnego zdania, a co piątej trudno to jednoznacznie określić.

– Dane jasno pokazują, że kobiece głosy w przestrzeni publicznej i biznesowej wciąż nie są wystarczająco słyszalne – i co istotne, to kobiety dostrzegają ten problem znacznie częściej niż mężczyźni. To sygnał dla liderów i organizacji, by nie tylko tworzyć przestrzeń do debaty, ale realnie wzmacniać kobiecą obecność w mediach, zarządach i na kluczowych stanowiskach – mówi Beata Pora, Dyrektorka Marketingu Salveo Poland.

– Zaskakuje duży odsetek osób, które nie potrafią ocenić tej kwestii – to dowód, że świadomość znaczenia różnorodności wymaga dalszej edukacji. Warto podkreślić, że przedsiębiorczynie w swoich firmach częściej widzą równość, co pokazuje, że tam, gdzie kobiety mają wpływ, zmiana jest możliwa – teraz czas na szeroką transformację – dodaje ekspertka.

Niezależnie od płaci, pracownik 50+ ma szansę na awans czy nie?

Powszechna jest opinia, że osoby w każdym wieku powinny mieć takie same możliwości rozwoju zawodowego – takiego zdania jest 85 proc. wśród ogółu badanych i 94 proc. wśród przedsiębiorczyń.

Niestety jednak 23 proc. wszystkich uczestników badania przyznaje, że w firmie, w której pracują, nie byłby możliwy awans osoby po 50 roku życia, a aż 41 proc. nie jest w stanie tego ocenić.

Mężczyźni częściej uważają, że awans pracowników z tej grupy wiekowej byłby możliwy (41 proc. w porównaniu do 32 proc. wśród kobiet).

Pozytywnie szanse awansu pracowników 50+ najczęściej oceniają osoby w wieku 35-44 lata (44 proc.), natomiast najrzadziej myślą tak sami zainteresowani, czyli osoby z grupy 55-65 lat (27 proc.).

Tymczasem 53 proc. przedsiębiorczyń twierdzi, że awans pracownika po 50 roku życia w ich firmie jest możliwy, jednocześnie jednak co trzecia z nich nie jest w stanie tego zadeklarować.

– Różnorodność w miejscu pracy to dziś nie tylko kwestia wartości, ale i przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorczynie dostrzegają potencjał dojrzałych pracowników i w większości deklarują otwartość na ich zatrudnianie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami czy neuroatypowych częściej pojawia się wahanie – to sygnał, że potrzebne są narzędzia i wsparcie, które ułatwią firmom podejmowanie takich decyzji. Kluczowe jest, by równe szanse nie pozostawały tylko deklaracją, lecz przekładały się na realne działania, które budują silniejsze i bardziej innowacyjne organizacje – mówi Łukasz Zembowicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu DPD Polska.