W czasie kampanii wyborczych kandydaci chętnie odnoszą się w swoich programach do zagadnień, które pozostają w sferze zainteresowań szerokich grup wyborców i bezpośrednio dotyczą ich codziennej sytuacji życiowej. Wśród standardowo w takich przypadkach poruszanych zagadnień są m.in.: podatki, warunki pracy, wiek emerytalny oraz wszelkiego rodzaju pomoc dla rodzin. Trwająca kampania prezydencka 2025 nie była w tym zakresie wyjątkiem i wspominano w niej m.in. o świadczeniu 800 plus, choć trzeba przyznać, że w żadnym momencie deklaracje te nie były osią programów. Co więc wiemy?

Jak wynik wyborów wpłynie na prawo do 800 plus?

Rafał Trzaskowski w ramach proponowanego zdrowego rozsądku w życiu społecznym proponuje ograniczenie świadczenia 800+ dla obywateli i obywatelek Ukrainy tylko do tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce. Jak wskazał, Wspieranie tych, którzy płacą podatki w Polsce jest sprawiedliwe i zapobiega sytuacji, w której opłaca się przyjeżdżać do Polski tylko po wsparcie socjalne. Przypomnijmy, że na mocy ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw zasady przyznawania świadczenia 800 plus uległy już pierwszej zmianie. Uchwalona nowelizacja sprawia, że wypłata zarówno 800 plus, jak i świadczenia Dobry start jest uzależniona od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

A co w sprawie 800 plus deklaruje drugi kandydat na Prezydenta RP, Karol Nawrocki? W tym wypadku padła deklaracja, że nie pozwoli go zabrać. Jest ona o tyle zaskakująca, że jak dotąd plany likwidacji 800 plus nie zostały upublicznione. Wydaje się więc, że tego rodzaju obrona nie jest w tym momencie niezbędna.

Trwa składanie wniosków na nowy okres rozliczeniowy

Warto przypomnieć, że jak podawało przed 1 turą wyborów Radio ZET, 49 proc. wyborców Karola Nawrockiego było za powiązaniem 800 plus z posiadaniem pracy przez rodzica lub opiekuna, a 38 proc. było przeciw. Z kolei wśród zwolenników Rafała Trzaskowskiego aż 79 proc. popierało to rozwiązanie, a jedynie 12 proc. było przeciw.

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata ma formę bezgotówkową, a przelewy na rachunki bankowe uprawnionych są wykonywane w stałych, z góry ustalonych terminach. Już niedługo, bo 1 czerwca 2025 roku rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy, który będzie trwał do 31 maja 2026 roku. Uprawnieni składają wnioski o przyznanie świadczenia już od 1 lutego, a jak poinformował ZUS, jeżeli wniosek zostanie złożony:

- od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2025 r.,

- od 1 do 31 maja 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2025 r.,

- od 1 do 30 czerwca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2025 r.