Decyzja USA przewiduje 30-dniowe okno, w którym możliwy jest zakup rosyjskiego surowca bez naruszania obowiązujących ograniczeń. Warunkiem jest, by ropa została załadowana przed 12 marca, co w praktyce obejmuje znaczące wolumeny już znajdujące się w transporcie. To rozwiązanie natychmiast ożywiło handel i zainteresowanie surowcem z Rosji.

Rosyjska ropa wraca na rynek. Ile Kreml zarobi na złagodzeniu sankcji?

Według Kiriłła Dmitrijewa, specjalnego wysłannika Władimira Putina ds. rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, decyzja dotyczy nawet 100 milionów baryłek ropy. Z kolei Bessent studzi entuzjazm, wskazując, że dodatkowe wpływy Rosji nie przekroczą 2 miliardów dolarów. W jego ocenie to kwota ograniczona, szczególnie w kontekście globalnych przepływów finansowych na rynku energii.

Zmiana podejścia Waszyngtonu jest bezpośrednio związana z napiętą sytuacją wokół Iranu. W odpowiedzi na działania USA i Izraela Teheran częściowo zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi istotna część światowego transportu ropy. To natychmiast wywołało wzrost cen surowca.

W obliczu ryzyka dalszych podwyżek administracja Donald Trump zdecydowała się na bardziej elastyczne podejście do sankcji. Celem stało się zwiększenie podaży ropy i ograniczenie presji cenowej na globalnych rynkach. Bessent argumentuje, że niższe ceny ropy oznaczają mniejsze dochody dla Rosji i Iranu, nawet jeśli mogą oni sprzedać więcej surowca. Przy wysokich cenach, sięgających nawet 150 dolarów za baryłkę, ich wpływy byłyby znacznie większe niż w warunkach stabilizacji rynku.

Na uwagę dziennikarki, że wcześniej popierał wprowadzenie sankcji, amerykański sekretarz skarbu odparł: "Co jest lepsze - czekać, aż baryłka ropy osiągnie cenę 150 dolarów, gdzie dostaną 70 proc. tej kwoty, czyli 105 dolarów, czy czekać, aż cena ropy spadnie poniżej 100 dolarów, gdzie dostaną mniej pieniędzy?".

Dla Kremla decyzja ma jednak także wymiar polityczny i symboliczny, wykraczający poza same liczby. W Moskwie rośnie przekonanie, że Zachód jest gotów do ustępstw w sytuacjach kryzysowych. To może wzmacniać narrację, że presja sankcyjna z czasem będzie słabnąć, szczególnie gdy koliduje z interesami gospodarczymi państw zachodnich.

Przypomnijmy, że w obliczu operacji Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi oraz faktycznej blokady przez Teheran tranzytu paliw przez cieśninę Ormuz, kraje zrzeszone w Międzynarodowej Agencji Energetycznej jednogłośnie uzgodniły skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej.