B-21 Raider to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów lotniczych ostatnich dekad. Zaprojektowany jako strategiczny bombowiec stealth, ma być praktycznie niewykrywalny dla radarów i zdolny do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i jądrowej. Maszyna ma w przyszłości zastąpić starsze konstrukcje i stać się filarem amerykańskich sił powietrznych. Jej konstrukcja oparta na układzie latającego skrzydła ma zapewniać zarówno niską wykrywalność, jak i wysoką efektywność aerodynamiczną.

Chińscy eksperci krytykują B-21. Amerykański bombowiec pod lupą

To właśnie ten drugi aspekt znalazł się pod lupą chińskich badaczy. Naukowcy wykorzystali zaawansowany system symulacyjny, aby odtworzyć model bombowca na podstawie publicznie dostępnych danych, zdjęć i przypuszczeń inżynieryjnych. Ich celem było zbadanie przepływu powietrza wokół konstrukcji, stabilności maszyny oraz ogólnej wydajności aerodynamicznej w różnych warunkach lotu. Wyniki tych analiz miały wskazywać, że projekt nie jest optymalny i można go ulepszyć.

Według chińskich ekspertów niewielkie zmiany w geometrii skrzydła mogłyby poprawić osiągi bombowca, zwłaszcza w kontekście stabilności i efektywności lotu. Tego typu sugestie brzmią jednak bardziej jak teoretyczne rozważania niż realna krytyka, ponieważ opierają się wyłącznie na modelu stworzonym bez dostępu do tajnych danych. W praktyce oznacza to, że kluczowe elementy konstrukcji, w tym materiały, systemy sterowania czy szczegóły aerodynamiczne, pozostają poza zasięgiem takich analiz.

Stany Zjednoczone kontra Chiny. Wyścig zbrojeń mocarstw trwa

Nie zmienia to faktu, że publikacja wywołała spore poruszenie i została wykorzystana jako element narracji o rzekomej słabości amerykańskiego programu. W przestrzeni medialnej pojawiły się sugestie, że USA mogą nie mieć aż takiej przewagi technologicznej, jak wcześniej zakładano. To wpisuje się w szerszy kontekst rywalizacji między mocarstwami, gdzie każda informacja może stać się narzędziem propagandowym.

To "pięta Achillesowa" armii USA. Chiny mogłyby ją zaskoczyć

Warto jednak zachować ostrożność w ocenie tych doniesień. Projekty typu stealth są z natury owiane tajemnicą, a ich rzeczywiste właściwości często znacząco odbiegają od tego, co można wywnioskować na podstawie samego wyglądu. Co więcej, nowoczesne bombowce korzystają z zaawansowanych systemów komputerowych, które stabilizują lot i kompensują potencjalne niedoskonałości aerodynamiczne, czyniąc tradycyjne analizy mniej miarodajnymi.

Raport czy propaganda? Chińskie badania nad B-21 budzą kontrowersje

Warto też pamiętać, że Chiny same pracują nad swoim bombowcem o podobnym przeznaczeniu. Analiza amerykańskiego B-21 może więc służyć nie tylko krytyce, ale przede wszystkim poprawie własnych projektów. W ten sposób raport chińskich naukowców może być zarówno częścią ich badań, jak i próbą pokazania światu, że śledzą postępy USA.