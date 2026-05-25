Jest wciąż drogo. Ile kosztuje paliwo 23-25 maja 2026 r.?

Na podstawie przepisów obowiązujących od końca marca, wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie, maksymalna cena paliw jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii według określonego algorytmu. Na dni 23-25 maja 2026 r. wynoszą one:

benzyna 95 – 6,46 zł/l

benzyna 98 – 7,00 zł/l

olej napędowy – 6,85 zł/l

W przypadku LPG (nieobjętego rządowym pakietem „CPN”) średnia cena w Polsce na dzień 13 maja 2026 r. wynosi 3,72 zł/l.

Przed wprowadzeniem regulacji na niektórych stacjach ceny benzyny Pb95 zbliżały się do 8 zł/l, natomiast oleju napędowego nawet do 9 zł/l. Rządowa interwencja miała odciążyć kierowców, jednak powrót do niższych cen jest ściśle uzależniony od poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami maksymalna cena paliw wyliczana jest na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł/l) oraz podatek VAT.

Cieśnina Ormuz pozostanie faktycznie zamknięta

Energy Information Administration (EIA) przyjęła w swojej prognozie, że cieśnina Ormuz pozostanie faktycznie zamknięta do końca maja, a ruch będzie stopniowo przywracany od czerwca. Agencja Reutera podała, że skłoniło to EIA do podniesienia prognoz cen paliw silnikowych w USA. Jak podaje serwis e-petrol.pl, według EIA średnia detaliczna cena benzyny w USA wyniesie w tym roku 3,88 USD za galon, czyli o około 18 centów więcej niż przewidywano w prognozie z kwietnia. Oceniono również, że ruch przez cieśninę Ormuz nie wróci do poziomu sprzed konfliktu do końca roku.

EIA wskazała, że w kwietniu wstrzymano wydobycie około 10,5 mln baryłek ropy dziennie w Iraku, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. Jednocześnie agencja prognozuje, że światowe zapasy ropy będą się w drugim kwartale kurczyć średnio o 8,5 mln baryłek dziennie. W ocenie EIA ceny ropy Brent w maju i czerwcu utrzymają się w pobliżu 106 USD za baryłkę. Prognozy te znalazły się w miesięcznym raporcie agencji dotyczącym krótkoterminowych perspektyw energetycznych. Aktualnie cena baryłki ropy wynosi 99,59 USD.

