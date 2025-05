Wybory 2025: wniosek o zmianę miejsca głosowania

Jeszcze tylko do czwartku 29 maja można natomiast złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania lub odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich i jego delegatury we wszystkich dzielnicach pracują w środę i czwartek do godziny 18.00.

Wybory 2025: transport do lokalu wyborczego

Wyborcy, którzy mają problem z poruszeniem się, lecz nie wymagają transportu specjalistycznego, mogą w dniu głosowania skorzystać z pomocy Straży Miejskiej w dotarciu do lokalu wyborczego.

W tej sprawie trzeba zadzwonić, wyłącznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00, pod numerem telefonu 22 598 69 30. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

"Transport będą realizować umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej. Obejmuje on pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i odwiezienie wyborcy do domu" - przekazał ratusz.

Wybory 2025: jak znaleźć lokal wyborczy?

Na stronie urzędu miasta dostępna jest wyszukiwarka lokali wyborczych. Wystarczy podać dane o miejscu zameldowania, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się odpowiednia siedziba obwodowej komisji wyborczej, w której można oddać głos.

Wybory 2025: wyniki z I tury głosowania

Pierwsze głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich odbyło się 18 maja. Żaden z 13 startujących wówczas kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów. W związku z tym 1 czerwca zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura), w której zmierzy się dwoje kandydatów z najwyższym poparciem w I turze, czyli kandydat KO Rafał Trzaskowski (który uzyskał 31,36 proc. głosów) i kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki (zdobył 29,54 proc. głosów). (PAP)