Wybory prezydenckie 2025: głosowanie za granicą

Chrzanowska przypomniała na briefingu prasowym, że na I turę wyborów prezydenckich zarejestrowało się za granicą ponad 509 tys. obywateli polskich. Podkreśliła, że przed II turą wyborów odnotowano "ogromną dynamikę" zapisów tak, że od 20 maja dopisało się do spisów prowadzonych przez konsulów ponad 211 tys. wyborców - termin na takie dopisanie się minął w środę.

"To daje w tej chwili (łącznie) liczbę 695 tys. 886 potencjalnych wyborców" - przekazała Chrzanowska. Zaznaczyła, że do tej liczby dojdą osoby, które w dniu wyborów pojawią w lokalach wyborczych z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Przypomniała, że w I turze wyborów prezydenckich było to 17 tys. wyborców.

"Jest więc to rekordowa liczba polskich obywateli, która za granicą zarejestrowała się na wybory" - podsumowała.