Wybory prezydenckie 2025: możliwe formy potwierdzenia swojej tożsamości przy urnie

Oto najważniejsze sposoby potwierdzania tożsamości w lokalu wyborczym podczas wyborów prezydenckich 2025:

Tradycyjny dowód osobisty lub paszport - klasyczny dokument tożsamości, akceptowany w każdym lokalu wyborczym,

- klasyczny dokument tożsamości, akceptowany w każdym lokalu wyborczym, Aplikacja mObywatel - Od 14 lipca 2023 r. mObywatel jest pełnoprawnym dokumentem tożsamości w Polsce. W lokalu wyborczym można potwierdzić swoją tożsamość dzięki tej aplikacji, korzystając z metody zeskanowania kodu QR przygotowanego przez komisję wyborczą.

Wybory prezydenckie 2025: mObywatel nowa funkcja "Wybory"

Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad jedna czwarta Polaków. Umożliwia ona szybkie i wygodne potwierdzenie tożsamości, na przykład na poczcie czy u lekarza.

Od 14 lipca 2023 roku aplikacja mObywatel pełni rolę oficjalnego dokumentu tożsamości na terenie Polski. Oznacza to, że można jej używać we wszystkich sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości, także podczas wyborów.

Przed wyborami aplikacja została rozszerzona o nową funkcję – „Wybory”. Dzięki niej można szybko sprawdzić, czy przysługuje nam czynne prawo wyborcze, poznać datę głosowania, znaleźć adres właściwej komisji obwodowej oraz zweryfikować swoje dane w rejestrze wyborców.

To najłatwiejszy sposób, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie możemy oddać swój głos.

Wybory prezydenckie 2025: Jak potwierdzić tożsamość podczas wyborów przez mObywatel?

Aplikacja mObywatel może służyć do potwierdzenia tożsamości wyborcy.

Podczas wyborów prezydenckich 2025 rekomendowaną metodą weryfikacji jest metoda kryptograficzna. Choć brzmi to skomplikowanie, w praktyce jest bardzo proste – wystarczy, że wyborca zeskanuje specjalny kod QR.

Kod QR może być wyświetlony na telefonie lub komputerze członka komisji wyborczej lub udostępniony w formie offline. W takim przypadku procedura weryfikacji będzie przebiegała nieco inaczej.

Wybory prezydenckie 2025: Skanowanie kodu QR z telefonu lub komputera krok po kroku

Aby potwierdzić tożsamość za pomocą kodu QR wyświetlonego na innym urządzeniu (telefonie lub komputerze), należy:

zalogować się do aplikacji mObywatel,

z dolnego menu wybrać zakładkę „Kod QR,

trzeba wybrać opcję „Zeskanuj kod QR”.

Ważne: Jeśli jest to pierwsze użycie tej funkcji, aplikacja poprosi o dostęp do aparatu – należy go udzielić.

Kolejnym krokiem jest zeskanowanie kodu QR z urządzenia członka komisji wyborczej. Po pojawieniu się komunikatu o przekazaniu danych wyborcy, trzeba potwierdzić operację, klikając „Potwierdź”. Dane wyborcy zostaną wtedy wyświetlone na urządzeniu komisji, która zweryfikuje tożsamość.

Wybory prezydenckie 2025: Skanowanie wydrukowanego kodu QR

W czasie wyborów każda obwodowa komisja wyborcza będzie dysponować unikalnym, wydrukowanym kodem QR. Może on służyć jako alternatywna metoda potwierdzenia tożsamości wyborcy.

Procedura weryfikacji przebiega podobnie jak w przypadku kodu wyświetlanego na ekranie, z tą różnicą, że po zeskanowaniu papierowego kodu dane wyborcy nie pojawią się na urządzeniu komisji, lecz na ekranie telefonu głosującego. Członek komisji potwierdzi tożsamość na podstawie wyświetlonych informacji.

Wybory prezydenckie 2025: Weryfikacja wizualna z mObywatel, gdy nie działa kod QR

Jeśli potwierdzenie tożsamości przy użyciu kodu QR nie jest możliwe, członkowie komisji mogą zweryfikować dane wyborcy poprzez wgląd w mDowód osobisty w aplikacji mObywatel. W takiej sytuacji weryfikacja odbywa się wizualnie – komisja sprawdza dane i elementy zabezpieczające widoczne w cyfrowym dokumencie.

Głosowanie za granicą: mObywatel nie wystarczy

Głosując poza granicami kraju, należy pamiętać, że aplikacja mObywatel może służyć do potwierdzania tożsamości jedynie na terenie Polski. Zatem udając się do lokalu wyborczego trzeba przygotować inny dokument.

Źródło: bezpiecznewybory.pl