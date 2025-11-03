Umiem Pomóc: Uczniowie uczą się ratować życie pod okiem profesjonalistów

Inauguracyjny warsztat XIII edycji programu „Umiem Pomóc” odbył się 3 listopada w Szkole Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni z Akademii Ratownictwa LUX MED. Uczniowie klas ósmych poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, uczą się przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) oraz korzystać z defibrylatora AED.

– Zależy nam, by młodzież nie bała się podejmować działania w nagłych sytuacjach i wiedziała, jak postępować, gdy stawką jest zdrowie i życie – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Ponad dekada edukacji i tysiące przeszkolonych uczniów

Program „Umiem Pomóc” realizowany jest od 2011 roku i promuje odwagę, odpowiedzialność oraz gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad 7,6 tysiąca uczniów z całej Polski – m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Poznania, Rzeszowa, Olsztyna, Białegostoku i Jaworzna.

– Naszą misją jest budowanie świadomości, że każda, nawet najprostsza pomoc może uratować życie – mówi Mariusz Pacałowski, Dyrektor Merytoryczny Akademii Ratownictwa Grupy LUX MED.

Szkoły rozwijają kompetencje i odwagę uczniów

Podczas warsztatów młodzież ćwiczy reakcję w sytuacjach kryzysowych – od oceny bezpieczeństwa miejsca zdarzenia po wezwanie pomocy i rozpoczęcie RKO.

Grupa LUX MED zapewnia szkołom profesjonalne materiały dydaktyczne, które pomagają utrwalać wiedzę i budować właściwe nawyki.

– Warsztaty „Umiem Pomóc” pokazują, że odwaga i szybka reakcja mogą uratować życie – mówi Ewelina Tatoń, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 187 w Warszawie.

Tegoroczna edycja programu została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.