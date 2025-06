20 czerwca nowym świętem państwowym w Polsce. Czy będzie dniem wolnym od pracy?

W kalendarzu na czerwiec pojawiła się nowa, ważna data. To dzień upamiętniający wydarzenia, które miały ogromny wpływ na kształtowanie się granic Polski po odzyskaniu niepodległości. Co ciekawe, przypada tuż po innym święcie, które zawsze oznacza dzień wolny od pracy. Czy to oznacza, że w 2025 roku czeka nas kolejny długi weekend?