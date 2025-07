1 sierpnia 2025 dniem wolnym dla Polaków? Komisja przyjęła dezyderat. Co to oznacza?

Podczas posiedzenia 2 kwietnia 2025 roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, kierowana przez poseł Urszulę Augustyn (KO), zajęła się petycją o ustanowienie 1 sierpnia dniem ustawowo wolnym od pracy. Po analizie komisja przyjęła dezyderat – formalne stanowisko popierające tę inicjatywę. Dezyderat trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dopiero po uzyskaniu opinii resortu sprawa może trafić do dalszej ścieżki legislacyjnej – a więc do Sejmu, Senatu i Prezydenta.

To już trzecia taka próba. Czy tym razem się uda?

Obecna inicjatywa to już trzecia próba ustanowienia 1 sierpnia dniem wolnym. Wcześniejsze petycje były odrzucane z powodów gospodarczych i organizacyjnych – wskazywano m.in. na to, że główne uroczystości odbywają się po godzinie 16:00, a więc po pracy, oraz że kolejny dzień wolny mógłby mieć negatywny wpływ na gospodarkę.

Jednak w 2025 roku klimat społeczny się zmienia – mówi się więcej o przepracowaniu Polaków, a potrzeba kultywowania pamięci historycznej nabiera nowego znaczenia, szczególnie w kontekście rocznic i debat o tożsamości narodowej.

1 sierpnia 2025 Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – święto, ale nie dzień wolny

1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, obchodzona jest w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Święto to zostało ustanowione w 2009 roku za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jednak mimo swojej doniosłości historycznej i emocjonalnej, wciąż nie jest dniem wolnym od pracy.

W 2025 roku 1 sierpnia wypada w piątek – to dzień roboczy, mimo że w wielu miastach odbywają się uroczystości i symboliczne „godziny W”.

Co by się zmieniło, gdyby 1 sierpnia był dniem wolnym?

Gdyby 1 sierpnia zyskał status dnia ustawowo wolnego, byłby to 15. dzień wolny od pracy w Polsce. Miałby także potencjał do tworzenia długiego weekendu – zwłaszcza w latach, gdy przypada w czwartek lub wtorek. To także symboliczna zmiana – podkreślająca znaczenie Powstania Warszawskiego nie tylko w sferze pamięci, ale także w kalendarzu obywatelskim i narodowym.

Jakie są szanse, że 1 sierpnia 2025 będzie wolny od pracy?

Na ten moment – niewielkie. Procedura legislacyjna trwa, a czas działa na niekorzyść zmian przed tegoroczną rocznicą. Realnie, jeśli inicjatywa znajdzie poparcie w rządzie i parlamencie, 1 sierpnia może stać się dniem wolnym dopiero w 2026 roku.

Lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2025 roku

