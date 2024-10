Lewica a postulaty lewicowe

"Jeśli nie załatwimy kwestii związanej z liberalizacją aborcji, związków partnerskich, czy szeroko pojętych spraw kobiet, to przegramy kolejne wybory" – stwierdził w rozmowie z „Super Expressem” europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń.

Gazeta przypomina, że przed zeszłorocznymi wyborami Lewica obiecała wiele zmian dotyczących m.in. swobód obywatelskich, czy spraw światopoglądowych. "Mija rok od wyborów i niewiele się wydarzyło" - ocenia redakcja. Według dziennika politycy Lewicy są świadomi, jakie będą konsekwencje niespełnionych deklaracji.

Referendum w sprawie aborcji - wyniki

"Super Express" przytacza wyniki zleconych przez siebie badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Pollster. Zapytano w nich m.in., czy w sprawie prawa do aborcji należy przeprowadzić referendum. "Aż 62 proc. z nas odpowiedziało twierdząco" - wskazał dziennik. 25 proc. zapytanych uważa, że nie powinno być referendum, a 13 proc. odpowiedziało, że nie wie.

"W kolejnym sondażu Polaków spytano, czy poszliby na referendum w całej sprawie. Aż 75 proc. respondentów zadeklarowało w nim swój udział, a 46 proc. ankietowanych opowiedziało się za liberalizacją prawa aborcyjnego (prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży)" - podał "Super Express". Wyniki ankiety pokazały, że 21 proc. opowiada się za powrotem do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego (kompromis aborcyjny), 12 proc. chce całkowitego zakazu aborcji, 11 proc. to zwolennicy utrzymania obecnego stanu prawnego, a 10 proc. nie ma zdania.

Badania przeprowadzono 7 i 8.09.2024 r. na próbie 1061 dorosłych Polaków. (PAP)