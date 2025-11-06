Program powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”

Rusza pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”, który rozpocznie się 22 listopada br. - zapowiedział w czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że program skierowany jest do wszystkich chętnych polskich obywateli.

Reklama

Kosiniak-Kamysz w czwartek zapowiedział rozpoczęcie 22 listopada br. pilotażu programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”. Podkreślił, że realizacja problemu to sposób na zbudowanie odporności społecznej, informacji i nauki niezbędnych umiejętności dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z tego typu szkoleń.

Kto będzie szkolony?

Szef MON wyjaśnił, ma się on składać się z kilku modułów i dotyczyć „wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z tego skorzystać”. Zarówno najmłodszych - dzieci, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników i firm w formie szkoleń indywidualnych i grupowych, a także seniorów.

Jak wyjaśnił, na ten moment program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że są w stanie przeszkolić w tym roku kilkanaście tysięcy osób, a program osiągnie pełną gotowość na początku przyszłego roku.

- Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych, siły naszego społeczeństwa. Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytania sygnałów, znaków, alarmów, miejsc ukrycia jest bardzo potrzebne. To często jest działanie pozamilitarne, ale budujące obronę narodową, odporność społeczną - podkreślił.

Szef MON przekazał, że program powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości” przygotowywany był od 6 miesięcy. Podkreślił, że zgłoszeń na szkolenie można dokonywać poprzez aplikację mObywatel. Podziękował również resortowi cyfryzacji za współpracę.

W 2026 r. resort planuje przeszkolić około 400 tysięcy osób

Na konferencji prasowej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego Tomczyk powiedział, że przez ostatnie sześć miesięcy resort szkolił instruktorów oraz przygotował zmiany prawne, by uruchomić pilotaż programu dobrowolnych szkoleń obronnych #wGotowości. Wskazał, że program zakłada dwie ścieżki: odporności i rezerwy. Przekazał też, że w czwartek w aplikacji mObywatel uruchomiono nową usługę, dzięki której pełnoletni obywatele RP mogą zapisać się na szkolenie obronne w jednostce wojskowej w swojej miejscowości lub w jej pobliżu.

- Tylko w listopadzie i w grudniu (...) przeszkolimy około 20 tysięcy ludzi w ramach szkoleń indywidualnych, ale suma szkoleń w listopadzie i w grudniu, jeżeli chodzi o wszystkie formy szkolenia, to aż około 100 tysięcy osób - powiedział wiceszef MON.

Jak dodał, w 2026 r. resort planuje przeszkolić około 400 tysięcy osób „indywidualnie, grupowo, w ramach »Edukacji z wojskiem«, w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej”.

Karta rodziny mundurowej

Do Sejmu trafił projekt ustawy o karcie rodziny mundurowej – przekazał w czwartek wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak wyjaśnił, ma ona objąć 1,5 mln obywateli, m.in. żołnierzy i policjantów wraz z rodzinami. Zapowiedział też wprowadzenie karty rezerwisty dla żołnierzy rezerwy WP.

Podczas czwartkowej prezentacji programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości” Tomczyk poinformował, że do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o karcie rodziny mundurowej. Jak podkreślił, system ten obejmie 1,5 mln obywateli – żołnierzy służby czynnej oraz funkcjonariuszy służb, m.in. policjantów i strażaków oraz ich najbliższych.

Wyjaśnił, że chodzi m.in. o wprowadzenie szczególnych ulg komunikacyjnych, ale także np. pierwszeństwa w dostępie do przedszkoli w przypadku przeniesienia służbowego. Podkreślił, że służba żołnierza to nie praca, a szczególne zadanie, w ramach którego może on dostać rozkaz przeniesienia w dowolne miejsce kraju.

- Musimy znaleźć odpowiedź na to, jak utrzymać ludzi w służbie. Jak sprawić, żeby każdy wiedział, że status żołnierza Wojska Polskiego to status absolutnie wyjątkowy – zaznaczył.

Wiceszef MON zapowiedział też wprowadzenie karty rezerwisty, która ma uprawniać żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego do „różnego rodzaju benefitów, zniżek, korzystania z obiektów sportowych, ulg, które mają zrekompensować czas przeznaczony na szkolenie wojskowe”.