Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET zadał ankietowanym pytanie: czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosisz się do obrony kraju?

Na tak zadane pytanie 43,2 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość do działania, w tym „zdecydowanie tak” odpowiedziało 18,5 proc. z nich, a „raczej tak” 24,7 proc.

Dokładnie tyle samo (43,2 proc.) badanych stwierdziło, że nie chce się angażować - „raczej nie” odpowiedziało 27,3 proc. i „zdecydowanie nie” 15,9 proc.

13,6 proc. pytanych oceniło, że nie wie, trudno powiedzieć.

Rośnie grupa niezdecydowanych, maleje grupa niechętnych

W porównaniu do identycznego badania zrealizowanego we wrześniu zwiększyła się grupa osób niezdecydowanych – z 6,1 proc. do 13,6 proc. Zmniejszył się za to odsetek Polaków, którzy deklarowali, że nie chcą bronić kraju. Dwa miesiące temu było ich 49,1 proc., teraz – 43,2 proc.

Badanie pokazało, że walka za ojczyznę nie interesuje większości młodych Polaków. 65 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat przyznaje, że w sytuacji zagrożenia wojną nie stawi się do obrony kraju. W badaniu wrześniowym było to 69 proc.

Młodzi powoli zmieniają zdanie

Poważniejsza zmiana, jak wskazano w omówieniu wyników, daje się zaobserwować przy odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Dwa miesiące temu nikt z najmłodszych ankietowanych nie wskazał takiej opcji, a 13 proc. przyznało, że „raczej” stawi się do obrony ojczyzny. W najnowszym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET 19 proc. Polaków w wieku 18-29 lat „zdecydowanie” chce bronić Polski, a 3 proc. – „raczej” chce, co daje w sumie wynik 22 proc., o 9 punktów procentowych wyższy niż w poprzednim sondażu. Jeśli chodzi o niezdecydowanych wśród młodych, we wrześniowym badaniu było ich 18 proc., w najnowszym odsetek ten wynosi 14 proc.

Kto najchętniej chce bronić kraju?

Ponownie – w najnowszym i poprzednim sondażu – najchętniej gotowość do chwycenia za broń deklarują osoby w wieku od 30 do 49 lat. W obecnym badaniu jest to 66 proc. w grupie 30-39 lat i 68 proc. w grupie 40-49. Wyniki sprzed dwóch miesięcy pokazały średnią w obu grupach na poziomie 60 proc.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 21 i 22 listopada, na reprezentatywnej próbie 1075 Polaków.