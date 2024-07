Tarcza Wschód: Brytyjczycy pomogą Polsce

Reklama

W środę po wizytach w Paryżu i Berlinie na spotkanie z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przybył sekretarz obrony nowego brytyjskiego rządu John Healey.

Jak relacjonował Kosiniak-Kamysz w oświadczeniu dla mediów, jednym z tematów rozmowy była sytuacja na wschodniej granicy Polski. Dziękował brytyjskiemu koledze "za wsparcie tematu granicy wschodniej flanki NATO" m.in. na szczycie w Waszyngtonie; powiedział, że "już niedługo" wyrazi się ono "w wysłaniu grupy rozpoznawczej wojsk inżynieryjnych, które będą podejmować decyzje o wsparciu Polski w budowie Tarczy Wschód". Zwrócił też uwagę na deklarację przysłania 4-6 myśliwców Eurofighter Typhoon do misji Air Policing w polskiej przestrzeni powietrznej.

Reklama

Wojna w Ukrainie

"W sprawie Ukrainy mamy podobne podejście. Dzisiaj Ukraina potrzebuje wsparcia militarnego, pomocy dla tych, którzy szukają schronienia w Polsce i Wielkiej Brytanii, potrzebuje naszej solidarności. Tę solidarność Polska i Wielka Brytania okazują w postaci kolejnych donacji, w postaci umów o gwarancji bezpieczeństwa" – powiedział szef MON, nawiązując do dwustronnych porozumień, takich jak ta podpisana przez Polskę i Ukrainę w lipcu.

Współpraca przemysłów zbrojeniowych

Zapowiedział zacieśnianie współpracy przemysłów zbrojeniowych Polski i Wielskiej Brytanii. "Pracujemy nad kolejnymi projektami, choćby produkcji i wspólnych działań na rzecz rozwoju produkcji amunicji 155 mm, prowadzimy dwa wielkie projekty – Narew i Miecznik, Wielka Brytania jest strategicznym partnerem" – mówił szf MON. Gratulował przedstawicielowi brytyjskiego rządu "wielkiego zwycięstwa, ogromnej większości w parlamencie, bardzo silnego mandatu i zdecydowanego postawienia na współpracę polsko-brytyjską w dziedzinie obrony".

Healey podkreślał znaczenie, jakie nowy brytyjski rząd przywiązuje do relacji z Polską i innymi europejskimi sojusznikami. "Śniadanie w Paryżu, lunch w Berlinie, kolacja w Warszawie. To dla mnie ważne: przybyć dziś do Warszawy, by bardzo wyraźnie wyrazić niezachwiane zaangażowanie nowego rządu Wielkiej Brytanii na rzecz NATO, Polski i Sojuszu na wschodniej flance" – powiedział Healey.

Współpraca obronna

Mówił też o znaczeniu współpracy obronnej w dwustronnych relacjach brytyjsko-polskich, wskazując na wspólne szkolenia ukraińskich wojsk oraz rozwój i integrację obrony powietrznej. "Jesteśmy gotowi wysłać zespół rekonesansowy Royal Engineers do Polski, by pomóc wam w ocenie presji na wasze granice" – zadeklarował. "Od kiedy Władimir Putin rozpoczął brutalną i nielegalną inwazję na Ukrainę, Polska okazała wspaniałe przywództwo" – powiedział sekretarz obrony, wymieniając wojskowe wsparcie Ukrainy i wzrost wydatków obronnych Polski.

"Tak jak wy nasz nowy rząd stoi niezłomnie za prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jego narodem" – zapewnił, nawiązując do wizyty w Ukrainie, którą złożył w drugim dniu swojego urzędowania.

Przypomniał wyrażone wtedy zobowiązanie Wielkiej Brytanii, by przyspieszyć już zadeklarowane dostawy wsparcia wojskowego, zwiększyć pakiet amunicji, a także, by przeznaczyć na wsparcie Ukrainy 3 mld funtów "w tym roku i w każdym kolejnym, jak długo będzie trzeba". Wyraził życzenie, by dwustronne relacje brytyjsko-polskie "rozwinęły się w strategiczne partnerstwo, co oznacza, że możemy razem zmagać się z problemami i wspólnie rozwijać możliwości".

"Przybywając tu w trzecim tygodniu nowego rządu, chciałem pokazać, że budujemy nowe relacje między Wielką Brytanią i Europą. Chcemy pokazać, że europejskie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu w polityce zagranicznej i obronnej nowego rządu. Opuszczam Warszawę w przekonaniu, że razem możemy sprawić, że nasze kraje będą bezpieczniejsze u siebie i silniejsze za granicą" – oświadczył Healey.

Brytyjski pododdział wchodzi w skład wielonarodowej grupy bojowej NATO w Orzyszu. Do końca bieżącego roku w skład sił chroniących port lotniczy w Rzeszowie-Jasionce wchodzi brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre. Pod koniec 2021 r. Brytyjczycy przysłali do Polski pododdział, który wspierał polskie służby na wschodniej granicy przy utrzymaniu dróg i konserwacji zapory. W kwietniu br. ówczesny premier Rishi Sunak zapowiedział wzmocnienie misji Air Policing nad Polską przez Eurofightery RAF.(PAP)