Śmigłowce uderzeniowe AH-64E dla Polski — problemy z umową

Jeszcze za rządów ministra Mariusza Błaszczaka, pojawiły się plany zakupu z USA 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Niestety negocjacje się przedłużały, a umowa się nie pojawiała. Jak poinformował na początku tego miesiąca gen. Artur Kuptel, umowa jest gotowa do podpisania od wielu miesięcy. Nie doszło to tego, ponieważ producent śmigłowców, amerykańska firma Boeing nie zatwierdziła wymagań polskiej strony.

Generał Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia w Polsat News przyznał, że umowa na ten ważny kontrakt jest od wielu miesięcy gotowa do podpisu. Do zakupu jednak nie doszło, ponieważ amerykańska firma Boeing nie zatwierdziła kluczowych zobowiązań.

– Na moim biurku od wielu miesięcy spoczywa dokument tzw. Letter of Acceptance, czyli umowa od Stanów Zjednoczonych. Możliwość podpisania tej umowy jest warunkowana pakietem offsetowym. Z dwoma partnerami nie ma żadnych problemów. Natomiast mamy jednego partnera, mowa o firmie Boeing, który nie rozumie chyba jeszcze tej problematyki — stwierdził w rozmowie na antenie Polsat News szef Agencji Uzbrojenia.

“To kwestia kilkunastu dni”

Jak jednak potwierdził dziś podczas rozmowy w Polsat News zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk. Robert Frommholz, nastąpił przełom w sprawie zagrożonego kontraktu na śmigłowce uderzeniowe AH-64E.

Mamy sukces, finalizujemy umowę offsetową z naszymi partnerami, czyli z firmą Boeing i General Electric, mamy nadzieję podpisać umowę. To kwestia kilkunastu dni — skomentował wojskowy.

Wypowiedź jest dowodem na przełamanie trwającego od wielu miesięcy impasu. Jak dodał płk. Frommholz, pomimo dłuższych negocjacji leasing śmigłowców będzie w terminie. Oznacza to, że pierwsze AH-64 dotrą do Polski na przełomie roku. Nie będą to jednak nasze śmigłowce, a jedynie wyleasingowane ze Stanów Zjednoczonych AH-64D. Posłużą do szkolenia pierwszych polskich pilotów AH-64. Śmigłowce trafią do 56. Bazy Lotnictwa w Latkowie.

Polskie Mi-24 czekają na emeryturę. AH-64 będą rewolucją

Śmigłowce AH-64E Apache mają zastąpić wysłużone Mi-24. Gdy M-24 wchodził do służby, był bronią, której bało się NATO. Od tamtego czasu minęło jednak wiele lat, a przydatność poradzieckich śmigłowców jest dziś wątpliwa. Mi-24 jest konstrukcją z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Pierwsze Mi-24D dotarły do Polski 20 września 1978 roku. Gdy dodamy do tego brak kontaktu z producentem tych maszyn, to zobaczymy, jak pilna jest potrzeba ich wymiany.

Przed wojną na Ukrainie w Wojsku Polskim służyło 28 śmigłowców - 15 w wersji Mi-24D oraz 13 Mi-24W. Polska przekazała walczącym Ukraińcom 12 maszyn. Warto pamiętać, że od ponad dekady, bo 2010 roku, śmigłowce nie dysponują pociskami przeciwpancernymi z powodu zakończenia się resursu tych, które kiedyś posiadaliśmy. Pozostałe w linii maszyny można spotkać w dwóch bazach lotnictwa Wojsk Lądowych — w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie (niedaleko Inowrocławia) oraz w 49. Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.