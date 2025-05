Reklama

Made in Poland, używany w Indiach

Warmate to polski produkt, który w ostatnich latach zyskał międzynarodową sławę. Zaprojektowany przez WB Electronics jako broń precyzyjna, sprawdza się w działaniach specjalnych i wojnie hybrydowej. Jego głównym atutem jest zdolność do samodzielnego odnajdywania celu i eksplozji tuż nad nim. Dron waży zaledwie 5,7 kg, ale potrafi siać poważne zniszczenia dzięki różnym typom głowic bojowych – od odłamkowych po termobaryczne.

Atak z nieba bez GPS

Nowoczesna wersja Warmate’a potrafi działać bez sygnału GPS, co czyni ją trudnym przeciwnikiem dla klasycznych systemów zakłócania. Dron może lecieć nawet 70 minut, poruszając się z prędkością do 150 km/h. Porusza się na wysokości do 300 metrów, co sprawia, że jest niewidoczny dla wielu systemów obrony przeciwlotniczej.

Gdy brakuje rakiet, zostaje strzelanie

Warmate to nie tylko lekka wersja, taka jaj znaleziona w Pakistanie. Istnieją także cięższe modele, jak Warmate 2 (30 kg) czy Warmate 20 (z 20-kilogramową głowicą bojową). Takie drony stają się poważnym zagrożeniem na polu bitwy, szczególnie tam, gdzie brakuje nowoczesnych systemów walki radiowo-elektronicznej. W wielu przypadkach jedyną metodą ich zestrzelenia pozostaje zwykła broń palna.

Warmate w kilku wojnach – i wciąż na czasie

Nie tylko Indie korzystają z Warmate’ów. Drony te pojawiały się wcześniej m.in. w konflikcie na Ukrainie, gdzie ich mobilność i skuteczność były chwalone przez ekspertów. Teraz, gdy trafiają do Azji Południowej, pokazują, że Polska technologia zbrojeniowa z powodzeniem konkuruje z gigantami tej branży.