Donald Tusk o solidarności krajów europejskich w obliczu kryzysu na granicy

Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niedzielę przyjechali na granicę polsko-białoruską. Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów, przy zmodernizowanej zaporze na granicy w Ozieranach Małych, szef polskiego rządu nawiązywał do przypadającej w niedzielę 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Reklama

- Nie jesteśmy tutaj, aby czcić rocznicę, ale droga Ursulo, pani przewodnicząca, wybrałem to miejsce - zgodnie też z twoją sugestią - żeby pokazać na czym polega dzisiaj współczesna solidarność. Dla nas i wtedy, 45 lat temu, Solidarność to było wielkie marzenie o niepodległości, to był wielki ruch, którego zadaniem było także połączenie Europy i odgraniczenie się od złego świata, od ówczesnego imperium zła. I ta granica jest dzisiaj tak samo istotna, jak wtedy istotnym było nasze marzenie, aby wyzwolić się zspod sowieckiej dominacji - mówił premier Tusk.

Poważnie traktujemy swoje obowiązki i oczekujemy od wszystkich instytucji i państw w Europie równie poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy i twardego stanowiska wobec agresora - powiedział premier Donald Tusk w niedzielę na polsko-białoruskiej granicy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej przy zmodernizowanej zaporze na granicy polsko-białoruskiej w Ozieranach Małych szef rządu zaznaczył, że Polska liczy na „bardzo poważny” udział w podziale środków z europejskich programów wzmacniających bezpieczeństwo, m.in. programu SAFE. - Aplikujemy o dziesiątki miliardów euro i mówimy o tym bez kompleksów. My nic nikogo o nic nie prosimy, bo w tej sprawie nikt nikomu łaski nie robi - zaznaczył Tusk.

Wielkie inwestycje Polski w obronność i armię

- Polska zainwestuje w przyszłym roku 200 miliardów złotych w obronę, w przemysł obronny i w polską armię. Więc my poważnie traktujemy swoje obowiązki i oczekujemy od wszystkich instytucji i państw w Europie równie poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa wschodniej granicy i twardego stanowiska wobec agresora i wobec Rosji - powiedział.

Według Tuska obecność przewodniczącej KE na granicy polsko-białoruskiej potwierdza, że bezpieczeństwo to dzisiejszy europejski priorytet. - Bezpieczna Polska, bezpieczna granica, to jest bezpieczna Europa i bezpieczne europejskie granice - podkreślił premier.

Ostatnie dni i tygodnie wojny na Ukrainie bardzo wyraźnie pokazują, że żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę premier Donald Tusk.

Żadna "subtelna gra" z Putinem nie prowadzi do sukcesu

Premier Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niedzielę przyjechali na granicę polsko-białoruską. Tusk podkreślił podczas oświadczenia dla mediów, że ostatnie dni i tygodnie wojny na Ukrainie bardzo wyraźnie pokazują, że „żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa”.

- Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą znowu tak, jak kiedyś, tak jak 45 lat temu czuliśmy wsparcie całego Zachodu, kiedy powstała „Solidarność”, muszą także dzisiaj być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła - zaznaczył szef rządu.

Jak mówił, „dosyć ustępstw, musimy być twardzi i dobrze do tego przygotowani”. - Polska dobrze się przygotowuje, a Unia Europejska i osobiście pani przewodnicząca są tutaj także po to, żeby znaleźć argumenty, żeby przekonać wszystkich w Europie, że ta granica, to jest granica której musimy strzec, w którą musimy inwestować także europejskie pieniądze - powiedział Tusk.

Polska największym beneficjentem planu obronnego. 800 miliardów euro na stole

800 miliardów euro w ramach planu obronnego mogą i powinny zostać zainwestowane do roku 2030 - powiedziała w niedzielę podczas konferencji prasowej w Ozieranach Małych na granicy polsko-białoruskiej szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Polska będzie największym beneficjentem programu zakupowego SAFE.

- Zaproponowaliśmy dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. To budżet długookresowy, który ma jasne skupienie i podkreślenie ważności spraw wojskowych, militarności wojskowej i ochrony granic - powiedziała von der Leyen. - Musimy także dotrzeć do tego momentu, kiedy ten budżet zacznie działać w długim okresie i musimy już teraz zająć się inwestycjami obronnymi. Tu mamy po pierwsze temat wsparcia finansowego - dodała.

Szefowa KE zwróciła się do premiera Donalda Tuska: „To podczas Twojej polskiej prezydencji uwzględniliśmy 800 mld euro inwestycji w ramach planu obronnego”. - Te 800 miliardów euro mogą i powinny zostać zainwestowane do roku 2030 - zaznaczyła.

Von der Leyen przypomniała, że udało się także przyspieszyć instrument wspólnych zakupów - program SAFE. - To 150 mld euro na wspólne zakupy. Tak, abyśmy uczynili nasz dom, Unię Europejską, silniejszym i bezpieczniejszym - podkreśliła i dodała, że 19 państw wystąpiło już po udział w projekcie SAFE, a Polska będzie jego największym beneficjentem. - Z jednej strony możemy wykorzystać te 150 mld euro z programu SAFE na nasze wspólne zakupy, wzmacniające naszą podstawę bazę przemysłową, ale możemy także użyć tego, aby inwestować w bazę przemysłową Ukrainy, ponieważ jest dla nas krytycznie ważne, aby Ukraina pozostała silna, aby nasze sąsiedztwo było silne i chronione - podsumowała.

"Granice Europy są wspólną odpowiedzialnością"

Jestem tutaj po to, aby wyrazić pełną solidarność Europy z Polską jako krajem frontowym - powiedziała w Ozieranach Małych na granicy polsko-białoruskiej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem.

- Już od lat ty i Polacy macie do czynienia z celowymi i cynicznymi atakami hybrydowymi - powiedziała. "Chciałabym podkreślić, że Europa stoi z wami ramię w ramię na wszystkie możliwe sposoby" - zaznaczyła przewodnicząca.

- Dlatego patrząc długookresowo na naszą propozycję nowego budżetu na kolejne 7 lat w Unii Europejskiej, potrajamy inwestycje w ochronę i zarządzanie migracją i granicami - podkreśliła. Von der Leyen zaznaczyła, że dodatkowe fundusze europejskie otrzymają kraje członkowskie z bezpośrednią granicą z Białorusią i Rosją.

"Chciałbym znowu podkreślić, że granice Europy są wspólną odpowiedzialnością - tutaj jesteśmy na granicy Polski, ale także na granicy Unii Europejskiej, która jest wspólną odpowiedzialnością" - mówiła. W niedzielę podczas wspólnego oświadczenia dla mediów, przy zmodernizowanej zaporze na granicy, szef polskiego rządu nawiązywał do przypadającej w niedzielę 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Szefowa KE odnosząc się do tych słów Tuska złożyła życzenia Polsce i premierowi w tym ważnym dla naszego kraju dniu.

"45 lat temu przez Polskę przewalił się wiatr zmian, wiatr wystarczająco silny, aby złamać beton komunizmu. Solidarność stanowiła punkt zwrotny nie tylko dla Polski, ale dla całego demokratycznego świata, wprowadzając Polskę na ścieżkę w stronę Unii Europejskiej" - powiedziała von der Leyen. Podziękowała też Tuskowi za przyjęcie jej w Polsce.