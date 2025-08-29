Rosyjska armia się wykrwawia

Najnowszy bilans zabitych oparto na rejestrze spraw spadkowych w rosyjskich sądach. Wszczęcie każdej takiej sprawy oznacza śmierć danej osoby, co pozwala statystycznie oszacować skalę strat wśród wojskowych.

Reklama

Dane te wskazują, że od początku inwazji do sierpnia 2025 r. w Ukrainie zginęło co najmniej 219 tys. rosyjskich żołnierzy. Każdego roku ich liczba rosła:

2023 roku zginęło około 50 tysięcy wojskowych;

wojskowych; W 2024 roku – już 93 tysiące.

Rekordowy okazał się listopad 2024 roku, gdy – jak ustaliła Mediazona – ginęło nawet 3 tysiące żołnierzy tygodniowo.

Ponad 125 tys. zidentyfikowano

Równolegle do powyższych szacunków powstaje też imienny spis poległych, tworzony przez dziennikarzy rosyjskiej sekcji BBC Russian, Mediazony i wolontariuszy na podstawie nekrologów, publikacji lokalnych władz oraz doniesień medialnych.

Na koniec sierpnia 2025 roku lista ta zawierała 125 681 nazwisk. Jak podkreślają autorzy, to tylko część pełnej liczby ofiar – nie wszystkie zgony są ujawniane publicznie.

Brak oficjalnych danych

Rosja nie podaje oficjalnych statystyk dotyczących liczby zabitych i rannych. Dlatego wszelkie szacunki powstają w oparciu o niezależne badania i analizy dokumentów sądowych albo ustalenia zachodnich służb wywiadowczych.

Według tych ostatnich, łączne straty – zarówno Rosji, jak i Ukrainy – mogły już sięgnąć miliona zabitych i rannych, przy czym straty rosyjskie oceniane są jako wyższe. Ukraiński Sztab Generalny podaje, że armia Putina straciła już 1,08 mln żołnierzy.