"Symferopol" zatopiony

Jak podaje ukraiński serwis Dumskaja, atak na okręt nastąpił około północy ze środy na czwartek. "Symferopol" znajdował się wówczas w ujściu Dunaju. W wyniku uderzenia drona w burcie powstała wyrwa, a jednostka przechyliła się na bok. Film z akcji opublikowano w sieci.

"Odnośnie informacji o trafieniu jednego z okrętów Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy: potwierdzamy fakt ataku na okręt, obecnie trwa usuwanie jego skutków. Zdecydowana większość załogi jest bezpieczna. Trwa poszukiwanie kilku marynarzy. Niestety, jeden członek załogi zginął, a kilku zostało rannych" – poinformował w czwartek rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Pletenchuk.

To pierwsze skutecznie użycie drona morskiego przez Rosję

Jak podkreślają kanały rosyjskich blogerów wojennych na Telegramie, jest to pierwszy oficjalnie potwierdzony przypadek skutecznego użycia przez wojska rosyjskie drona morskiego przeciwko ukraińskim okrętom.

Okręt rozpoznawczy "Symferopol"

"Symferopol" to średniej wielkości okręt rozpoznawczy typu Laguna (jednostka do zwiadu radioelektronicznego oparta na trawlerze rybackim 502EM). Zwodowano go 23 kwietnia 2019 roku, a do służby wszedł w 2021 roku.