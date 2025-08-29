Ił-20 przechwycony. Poderwano cztery samoloty

Według Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej (NORAD), jak pisze amerykański serwis militarny Stars and Stripes, rosyjski samolot szpiegowski Ił-20 wleciał w Alaską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (ADIZ). NORAD to wspólna amerykańsko-kanadyjska struktura obronna z siedzibą w bazie sił kosmicznych Peterson w Kolorado.

Zgodnie z prawem międzynarodowym granice państwowe sięgają 12 mil morskich (około 22 km) od linii brzegowej. Strefa ADIZ to dodatkowy pas bezpieczeństwa – sięgający do 150 mil (ok. 277 km) w głąb przestrzeni międzynarodowej – w którym USA i Kanada wymagają identyfikacji wszystkich samolotów.

Na sygnał o obecności rosyjskiego samolotu NORAD poderwał dwa myśliwce F-16, maszynę wczesnego ostrzegania E-3 Sentry oraz tankowiec KC-135 Stratotanker, aby nawiązać kontakt wzrokowy z rosyjską maszyną.

– Ił-20 przebywał w strefie ADIZ przez około dwie godziny i 20 minut. Najbliżej terytorium USA znalazł się w odległości 26 mil morskich (48 km – red.) na północ od wyspy Shemya – przekazała kapitan Rebecca Garand z kanadyjskich sił zbrojnych, rzeczniczka NORAD w Kolorado. Wyspa Shemya leży na dalekim zachodzie archipelagu Aleutów, ponad 2778 km od Anchorage, stolicy stanu Alaska.

NORAD zaznaczył, że rosyjski samolot przez cały czas znajdował się w przestrzeni międzynarodowej i nie naruszył suwerennej przestrzeni powietrznej USA ani Kanady. – Takie rosyjskie loty w rejonie strefy ADIZ u wybrzeży Alaski zdarzają się regularnie i nie są traktowane jako bezpośrednie zagrożenie – podano w komunikacie. W ostatnim czasie odnotowano wtargnięcia 20, 21, 24 i 26 sierpnia.

Warto jednak podkreślić, że od lutego do lipca 2025 r. NORAD odnotował tylko pięć takich incydentów (22 lipca, 24 lipca, 14 kwietnia, 18 lutego i 19 lutego).

Rosyjskie samoloty intensyfikują loty

Analitycy zaznaczają, że nasilenie rosyjskiej aktywności w tym rejonie nastąpiło pięć dni po głośnym spotkaniu Donalda Trumpa i Władimira Putina w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce. Omawiano tam kwestie związane z zakończeniem wojny w Ukrainie.

W ostatnich latach Rosja i Chiny zwiększyły swoją obecność wojskową w Arktyce, korzystając z faktu, że ocieplenie klimatu otwiera północne szlaki żeglugowe. Niedawno oba kraje wysłały nawet wspólną flotyllę przez 82-kilometrową Cieśninę Beringa, oddzielającą wschodnią Rosję od Alaski.

Ił-20. Samolot rozpoznania radioelektronicznego

Ił-20 to radziecki turbośmigłowy samolot rozpoznania radioelektronicznego. Konstrukcję rozwinięto na bazie pasażerskiego Iła-18, który pierwszy raz wzbił się w powietrze w marcu 1968 roku. Maszyna zwykle zabiera do 12 osób załogi, w tym specjalistów od zwiadu elektronicznego i nasłuchu sygnałów. Wyposażona jest m.in. w sensory optyczne i podczerwieni, radar boczny, anteny przechwytujące sygnały radiowe i radarowe oraz systemy łączności szyfrowanej.