Poseidony w ciągłym ruchu

Według brytyjskiego dziennika "Daily Express" od niedzieli kilkanaście samolotów P-8 Poseidon – należących do państw Sojuszu, a przeznaczonych do wykrywania i zwalczania łodzi podwodnych – startowało na misje z baz w Szkocji, na Islandii i w Evenes, za kołem podbiegunowym w Norwegii.

Reklama

Reklama

Nie wiadomo dokładnie, gdzie w środę znajdowała się grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald R. Ford. Pewne jest, że prowadziła ćwiczenia na wodach wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii, prawdopodobnie w pobliżu archipelagu Lofotów.

– Ze względów bezpieczeństwa siły zbrojne nie chcą ujawniać szczegółów dotyczących tej aktywności – poinformowała norweska armia. Co więcej, żaden z krajów NATO leżących wokół Morza Północnego nie skomentował doniesień o możliwej operacji przeciw rosyjskim okrętom.

Gdzie są rosyjskie okręty?

Wspomniane rosyjskie okręty podwodne klasy Jasień-M – Siewierodwińsk (K-573), Kazań (K-561) i Archanielsk (K-564) – mają bazę w porcie Nerpicha we fiordzie Lica, około 60 kilometrów od granicy Norwegii. Ze zdjęć satelitarnych przeanalizowanych przez norweski serwis Barents Observer wynika, że żaden z nich nie znajdował się na nabrzeżu bazy od 25 sierpnia.

Okręty typu Jasień-M uchodzą za najcichsze w rosyjskiej flocie. Są uzbrojone zarówno w torpedy, jak i w zestaw pocisków manewrujących, co czyni je ważnym elementem rosyjskiej strategii odstraszania.

Ćwiczenia NATO u wybrzeży Norwegii

W ćwiczeniach z grupą uderzeniową lotniskowca USS Gerald R. Ford, największego okrętu tego typu na świecie, biorą udział norweskie jednostki – fregata Thor Heyerdahl i okręt zaopatrzeniowy Maud. W środę norweskie myśliwce F-35 i amerykańskie samoloty wielozadaniowe F/A-18 odbywały razem loty ćwiczebne z pokładu lotniskowca.

W komunikacie o manewrach US Navy napisała, że mają one "pokazać wspólną zdolność odstraszania i determinację w obronie regionu euroatlantyckiego".