Przecieki z negocjacji USA-Rosja

W ostatnich tygodniach administracja Trumpa zintensyfikowała negocjacje z Kremlem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Toczą się one w zaciszach gabinetów – ich treść Waszyngton ukrywa nawet przed najbliższymi partnerami z sojuszu "Pięciorga Oczu".

Jednak, jak okazało się we wtorek, wciąż zdarzają się przecieki. Pięć źródeł agencji Reuters, zaznajomionych z rozmowami na linii Waszyngton-Moskwa, przyznało, że ludzie prezydenta USA kuszą Rosjan perspektywą lukratywnych inwestycji w sektorze energetycznym w zamian za ustępstwa w rokowaniach w sprawie pokoju w Ukrainie. O co konkretnie chodzi?

Trzy propozycje dla Moskwy

Trzech rozmówców agencji przekazało, że dyskutowane było dołączenie amerykańskiego koncernu Exxon-Mobil do rosyjskiego naftowo-gazowego projektu Sachalin-1, na Dalekim Wschodzie.

Ponadto, jak wskazały cztery źródła, dyskutowano możliwość sprzedaży Rosji amerykańskich maszyn i statków niezbędnych przy projektach LNG, takich jak Arctic LNG 2 (dziś jest objęty zachodnimi sankcjami).

Dalej pojawiła się także kwestia zakupu przez Amerykanów rosyjskich lodołamaczy o napędzie atomowym.

Rozmowy o tych kwestiach prowadzone były podczas wizyty Steve’a Witkoffa, specjalnego wysłannika Trumpa, na początku sierpnia w Moskwie. Amerykanin spotkał się wówczas z Władimirem Putinem oraz jego pełnomocnikiem ds. inwestycji Cyrylem Dmitriewem. Według źródeł agencji, wątek możliwych umów z Rosją omawiano także w Białym Domu – zarówno z udziałem Donalda Trumpa, jak i w kręgu jego doradców.

Jeden z informatorów zdradził, że kwestie gospodarcze przewinęły się również na szczycie Putin-Trump na Alasce 15 sierpnia. – Biały Dom chciał zdobyć czołówki portali informacyjnych ogłoszeniem o dużym porozumieniu inwestycyjnym. W ten sposób prezydent chciał pokazać, że odniósł sukces – przekazał jeden rozmówców Reutersa.

Putin otwiera drzwi dla Exxon Mobil. Warunek: pomóżcie zdjąć sankcje

W dniu szczytu na Alasce Władimir Putin podpisał dekret, który może utorować drogę zagranicznym inwestorom – w tym amerykańskiemu gigantowi Exxon Mobil – do powrotu do projektu Sachalin-1. Cena? Trzy warunki. Jeden z nich jest szczególnie wymowny: inwestorzy mają podjąć działania na rzecz zniesienia zachodnich sankcji wobec Rosji.

Exxon Mobil wycofał się z Rosji w 2022 r., tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Firma straciła wtedy 4,6 miliarda dolarów, a jej 30-procentowy udział w Sachalin-1 został znacjonalizowany przez Kreml. Potem Waszyngton uderzył sankcjami m.in. w projekt Arctic LNG 2, odcinając Rosjan od dostępu do specjalistycznych statków do żeglugi w arktycznych wodach.

Biały Dom komentuje doniesienia Reutersa

Zapytany o potencjalne inwestycje energetyczne, Biały Dom odpowiedział wymijająco. Rzecznik administracji podkreślił jedynie, że Donald Trump i jego zespół "nadal prowadzą rozmowy z rosyjskimi i ukraińskimi przedstawicielami, aby doprowadzić do spotkania bilateralnego, zatrzymać zabijanie i zakończyć wojnę".