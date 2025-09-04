Minister obrony narodowej w wywiadzie dla „Rz” pytany o relacje z prezydentem Karolem Nawrockim wyjaśnia, że poznali się tak naprawdę w momencie, kiedy Nawrocki obejmował urząd.

Szef MON punktuje prezydenta

„Ja wyciągam rękę do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Uważam, że to jest strategiczne partnerstwo pomiędzy różnymi ośrodkami władzy dla Polski. Nie wolno tego zniszczyć. Udało mi się to wypracować z prezydentem Andrzejem Dudą. Musi to się udać również teraz, bo to jest racja stanu. Tu nie chodzi o politykę, tylko o patriotyzm. Możemy się różnić i różnimy się w wielu sprawach, bo nie popieram polityki liberum veto przyjętej przez prezydenta. Jednak w sprawach bezpieczeństwa na razie ta współpraca układa się dobrze” – zaznacza szef MON.

Dopytywany, czy według niego Nawrocki ma wyczucie polskiej racji stanu ocenia, że w zakresie bezpieczeństwa - tak. „To jest jednak ewidentne, gdzie jest wróg, a gdzie jest sprzymierzeniec i na kogo możemy liczyć. Co trzeba robić tu, w Polsce: transformacja, modernizacja, zwiększenie wydatków, budowa silnego społeczeństwa, ale też siła sojuszy” – wymienia.

Relacje z USA i współpraca wojskowa

Odnosząc się do relacji z USA Kosiniak-Kamysz przypomina, że dwukrotnie w ostatnich miesiącach spotykał się z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem, który podczas spotkań mówił, że USA są zadowolone i z warunków i z tego, jak Polska podchodzi do obecności amerykańskich wojsk.

„My ze swej strony zrobiliśmy wszystko, żeby przekonywać, pokazywać, jak ważna jest ta obecność i że jesteśmy żelaznym sojusznikiem. Zresztą ciekawe są opinie think tanków amerykańskich pokazujące Polskę jako absolutnie modelowego sojusznika. I że warto inwestować w nasz kraj, ponieważ rozumiemy potrzeby bezpieczeństwa dzisiejszego świata” – podkreśla.

Polska jako żelazny sojusznik i reprezentant Europy

W ocenie Kosiniaka-Kamysza, Polska jest żelaznym sojusznikiem USA i jednocześnie dobrym reprezentantem Europy za oceanem. „Jesteśmy kluczowym partnerem nie tylko jako indywidualne państwo, ale właśnie jako reprezentant Wspólnoty” - dodaje.