Respondentom zadano pytanie, czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

Wyniki poparcia

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 21 proc. respondentów, natomiast „raczej tak” wskazało 29,5 proc. Łącznie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 50,5 proc. ankietowanych osób.

Wyniki sprzeciwu

Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się łącznie 40,6 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 28,2 proc., a „zdecydowanie nie” - 12,4 proc.

Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej kwestii zdania lub „trudno mu powiedzieć”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-15 września 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.