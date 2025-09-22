Znaleziono kolejne drony

W niedzielę w trzech miejscach w kraju odnaleziono części obiektów przypominających drony. Około godz. 9 odkryto je w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim i w miejscowości Biała Góra w pow. białobrzeskim na Mazowszu, z kolei ok. godz. 10 w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim. W lesie w miejscowości Goszcza w Małopolsce element obiektu przypominającego drona ujawnił grzybiarz. Po wstępnych oględzinach okazało się jednak, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu, a obiekt nie miał zastosowania militarnego.

Gen. Polko: Potrzebna aplikacja do zgłaszania dronów

Były dowódca GROM i były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Roman Polko zwrócił uwagę na to, że ludzie zachowali czujność, gdy znajdowali pozostałości po obiektach latających.

– Warto to wykorzystać po to, żeby społeczeństwo było włączone w ten system. Być może powinna powstać jakaś aplikacja, tak jak na Ukrainie, w której można zgłaszać tego typu rzeczy – czy przeloty, czy pojawienie się czegoś. Po to, żeby ten kanał komunikacji nie ograniczał się tylko do służb mundurowych, ale do takiej czujności obywatelskiej – powiedział PAP gen. Roman Polko.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Gen. Polko ocenił, że nastąpiło przyspieszenie, jeśli chodzi o zabezpieczenia przed dronami.

– Dwa lata temu słyszeliśmy „Tarcza Wschód, granica nie do przejścia”. Na rysunku widziałem te systemy antydronowe, tyle że to wszystko było na zasadzie, że „za pięć lat już będzie gotowe, albo za dziesięć”. Teraz nastąpiło przyspieszenie – powiedział.

Dzień po tym, gdy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, agencja Reutera podała informację, że polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się w zestrzeliwaniu dronów.

– Minister Sikorski tam, jak widać, zadziałał, bo od razu tam był obecny. Widzimy, że wojsko będzie się szkoliło i mam nadzieję, że również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji też będzie czerpało z tego – powiedział Polko.

Polko pozytywnie ocenił też m.in. opracowany na zlecenie MSWiA poradnik bezpieczeństwa, który ma się znaleźć w każdym polskim domu. Zaznaczył jednak przy tym, że „to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb i budowania świadomości”. Przypomniał, że „jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, musimy sobie z tego doskonale zdawać sprawę”. Dodał, że w związku z tym „Rosja prowokuje, testuje”. – Z tego punktu widzenia reakcja ostatnio była dobra, bo musimy na to reagować, co się dzieje – ocenił.

Michał Torz